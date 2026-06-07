Dove vedere Cobolli-Zverev in Diretta Tv e Streaming Gratis Finale Roland Garros

Finale storica al Roland Garros per l’italiano Flavio Cobolli che affronterà il tedesco Alexander Zverev: il match sarà trasmesso in Diretta Tv dalle 15:00 anche in chiaro.

La finale del Roland Garros 2026 mette di fronte Flavio Cobolli e Alexander Zverev in una sfida che vale il primo titolo Slam in carriera per entrambi. Sul campo centrale Philippe Chatrier di Parigi, oggi domenica 7 giugno 2026, l’Italia torna a vivere una giornata storica: dopo il percorso sorprendente del tennista romano, il tennis azzurro avrà un altro protagonista nell’atto conclusivo dell’Open di Francia. La partita è in programma non prima delle ore 15:00 e sarà trasmessa anche in chiaro sul Nove, oltre che sui canali e sulle piattaforme legate a Eurosport, Discovery+, HBO Max e DAZN.

Cobolli alla prima finale Slam: il Roland Garros cambia la sua carriera

Per Flavio Cobolli si tratta della prima finale in un torneo del Grande Slam. A 24 anni, il romano arriva all’appuntamento più importante della sua carriera dopo un Roland Garros che ha cambiato completamente la sua dimensione internazionale. Prima di questa edizione, il miglior risultato di Cobolli in uno Slam erano stati i quarti di finale raggiunti a Wimbledon nella stagione precedente. A Parigi, invece, ha compiuto il salto definitivo, entrando tra i grandi protagonisti del circuito e garantendosi un piazzamento storico anche nel ranking ATP.

Il suo accesso alla finale è arrivato senza disputare la semifinale tutta italiana contro Matteo Arnaldi, costretto al ritiro prima del match per problemi di salute. Una circostanza particolare, che ha permesso a Cobolli di arrivare all’ultimo atto con più energie rispetto al previsto, ma anche con meno ritmo partita rispetto a Zverev. Sarà uno degli elementi da valutare nella finale: il riposo può trasformarsi in un vantaggio fisico, ma una finale Slam richiede anche tensione agonistica, continuità e capacità di entrare subito nel clima della partita.

Il torneo parigino ha già assicurato a Cobolli un risultato enorme: lunedì sarà certamente nella top 10 mondiale. Secondo le proiezioni ATP, il romano è già salito virtualmente al numero 10, ma in caso di vittoria in finale potrebbe spingersi fino alla quinta posizione del ranking. Sarebbe un balzo clamoroso per un giocatore che, prima di questo Roland Garros, non aveva mai raggiunto una finale Slam e che ora si ritrova a un passo dal titolo più importante della carriera.

Zverev favorito, ma ancora a caccia del primo Slam

Dall’altra parte della rete ci sarà Alexander Zverev, numero 3 del mondo e giocatore con molta più esperienza nelle fasi finali dei tornei più importanti. Il tedesco è considerato il favorito della finale, soprattutto dopo l’eliminazione anticipata di alcuni grandi nomi, tra cui Jannik Sinner, uscito a sorpresa al secondo turno. Zverev ha raggiunto la finale battendo in semifinale il ceco Jakub Mensik, confermando una grande solidità lungo tutto il torneo.

Il paradosso della sua carriera, però, è evidente: Zverev è da anni stabilmente tra i migliori tennisti del mondo, ha vinto tornei importanti, ha battuto più volte i grandi campioni del circuito, ma non ha ancora conquistato un titolo Slam. Ha già disputato tre finali nei Major, allo US Open 2020, al Roland Garros 2024 e all’Australian Open 2025, perdendole tutte. La finale contro Cobolli rappresenta quindi un’occasione enorme, forse una delle più favorevoli della sua carriera, ma anche una partita psicologicamente delicatissima.

Il tedesco resta un avversario completo: servizio potente, rovescio tra i migliori del circuito, grande copertura del campo e maggiore abitudine a giocare match di questo peso. Allo stesso tempo, il suo rapporto con le finali Slam è diventato un tema ricorrente. Cobolli dovrà provare a trasformare la pressione di Zverev in un fattore tattico, allungando gli scambi quando possibile, restando vicino nel punteggio e costringendo il tedesco a giocare tanti punti importanti.

I precedenti tra Cobolli e Zverev

I precedenti sorridono a Alexander Zverev, avanti 3-1 negli scontri diretti contro Flavio Cobolli. Il dato conferma la maggiore esperienza del tedesco, ma non racconta tutto. Cobolli ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà Zverev, soprattutto sulla terra, superficie sulla quale il romano riesce a esprimere bene intensità, variazioni e capacità di resistenza negli scambi prolungati.

La finale del Roland Garros sarà però diversa da ogni altro precedente. Qui non contano solo tecnica e statistiche, ma anche gestione emotiva, pressione, lucidità nei momenti decisivi e capacità di restare dentro la partita anche quando il punteggio si complica. Zverev ha il vantaggio dell’esperienza e del ranking, Cobolli quello dell’entusiasmo e della possibilità di giocare senza il peso di essere il favorito assoluto.

Dove vedere Cobolli-Zverev in diretta TV e streaming

La finale Cobolli-Zverev del Roland Garros 2026 sarà visibile oggi, domenica 7 giugno, non prima delle ore 15:00. La grande novità per il pubblico italiano è la trasmissione in chiaro sul Nove, canale 9 del digitale terrestre. Una scelta importante, perché permette anche a chi non ha un abbonamento di seguire gratuitamente una partita storica per il tennis italiano.

La partita sarà disponibile anche su Eurosport, canale tradizionalmente legato alla copertura del Roland Garros. Per quanto riguarda lo streaming, il match sarà trasmesso su Discovery+, HBO Max, DAZN e gratuitamente su nove.it. In questo modo la finale potrà essere seguita sia in televisione sia da smartphone, tablet, computer e smart TV compatibili.

Scheda partita Cobolli-Zverev

Dettaglio Informazione Partita Flavio Cobolli-Alexander Zverev Torneo Roland Garros 2026 Turno Finale maschile Data Domenica 7 giugno 2026 Orario Non prima delle 15:00 Campo Philippe Chatrier, Parigi Diretta TV in chiaro Nove Diretta TV pay Eurosport Streaming nove.it, Discovery+, HBO Max, DAZN Precedenti Zverev avanti 3-1 Titolo in palio Primo Slam in carriera per entrambi

Le chiavi della finale: servizio di Zverev, coraggio di Cobolli e gestione della pressione

Dal punto di vista tecnico, la finale ruoterà attorno a pochi elementi decisivi. Il primo sarà il servizio di Zverev. Se il tedesco riuscirà a ottenere molti punti diretti o a comandare subito lo scambio con la prima palla, Cobolli sarà costretto a giocare spesso in difesa. Per l’azzurro sarà fondamentale rispondere profondo, evitare di lasciare campo aperto al rovescio del tedesco e provare a spostare Zverev con traiettorie cariche, soprattutto sul lato del diritto.

Il secondo elemento sarà la tenuta mentale di Cobolli. Una finale Slam è una partita completamente diversa da qualsiasi altro incontro. Il romano dovrà gestire emozione, ritmo e momenti di difficoltà senza perdere aggressività. Il suo compito sarà restare fedele alla propria identità: intensità da fondo, coraggio nelle accelerazioni e capacità di non farsi schiacciare dal peso dell’avversario.

Il terzo tema sarà la pressione su Zverev. Il tedesco parte favorito, ma è anche il giocatore che ha più da perdere. Dopo tre finali Slam perse, questa partita può diventare un crocevia della sua carriera. Cobolli dovrà provare a portare il match dentro una zona scomoda per il numero 3 del mondo, soprattutto nei set equilibrati e nei game lunghi.

Cobolli, ranking e storia: cosa può cambiare con la finale del Roland Garros

Anche prima di scendere in campo, il Roland Garros 2026 ha già cambiato la carriera di Flavio Cobolli. L’ingresso in top 10 ATP è garantito, ma il titolo lo porterebbe ancora più in alto, fino alla zona nobile della classifica mondiale. Per il tennis italiano sarebbe un altro segnale fortissimo, soprattutto in una stagione in cui Jannik Sinner, numero 1 del mondo, è stato eliminato molto presto dal torneo parigino.

La finale contro Zverev mette Cobolli davanti a una possibilità enorme: vincere il suo primo Slam, diventare campione al Roland Garros e trasformare un torneo già straordinario in un’impresa storica. Il tedesco resta favorito per esperienza, precedenti e posizione nel ranking, ma la finale di Parigi arriva in un momento in cui Cobolli ha già superato ogni aspettativa e può giocare con la leggerezza di chi ha molto da conquistare e poco da perdere.