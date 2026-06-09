Allegri al Napoli, accordo raggiunto ma annuncio bloccato: il Milan tiene ancora in mano il futuro del tecnico

Massimiliano Allegri è sempre più vicino alla panchina del Napoli, ma la trattativa non può ancora essere considerata chiusa in modo definitivo. Il tecnico livornese avrebbe già raggiunto un’intesa con il club azzurro per diventare il nuovo allenatore dopo la fine dell’era Antonio Conte, ma sulla strada verso l’annuncio ufficiale resta un ostacolo tutt’altro che secondario: il contratto ancora valido con il Milan.

La situazione è delicata perché Allegri, nonostante l’esonero, risulta ancora legato contrattualmente ai rossoneri fino al 2027. Prima di poter firmare con il Napoli, serve quindi una risoluzione consensuale con il Milan, probabilmente accompagnata da un accordo economico. Ed è proprio qui che la vicenda diventa interessante, perché non si tratta soltanto di un cambio di panchina, ma di un intreccio tra mercato degli allenatori, rapporti contrattuali, strategie societarie e tempistiche tecniche.

Il Napoli vorrebbe accelerare, anche perché la nuova stagione va programmata subito. Dopo il ciclo con Conte, la società ha bisogno di consegnare alla squadra una guida chiara, capace di incidere sulle scelte di mercato, sulla preparazione estiva e sull’identità tattica. Allegri, da questo punto di vista, rappresenta un profilo di grande esperienza, abituato alla pressione, ai grandi spogliatoi e alla gestione di obiettivi importanti.

Il Napoli ha scelto Allegri per aprire una nuova fase tecnica

La scelta di puntare su Allegri dice molto sulle intenzioni del Napoli. Il club azzurro non sembra voler aprire un progetto sperimentale o affidarsi a un tecnico emergente, ma preferisce un allenatore già abituato a vincere e a gestire squadre costruite per restare in alto. Dopo Conte, serviva un nome forte, capace di dare continuità alla mentalità competitiva e allo stesso tempo di ridisegnare la squadra secondo principi più equilibrati.

Allegri porta con sé una reputazione precisa. È un allenatore pragmatico, molto attento alla gestione dei momenti, alla solidità difensiva e alla capacità di vincere anche partite sporche. Non è il profilo più spettacolare dal punto di vista estetico, ma è uno dei tecnici italiani più esperti nella costruzione di squadre competitive sul lungo periodo. Per il Napoli, che vuole restare protagonista in Serie A e affrontare con ambizione anche gli impegni europei, questo può diventare un valore importante.

L’accordo con gli azzurri sarebbe già impostato, ma il club non può ancora procedere alla formalizzazione fino a quando il tecnico non avrà chiuso la sua posizione con il Milan. È una situazione che rischia di creare attesa, ma non necessariamente preoccupazione. Nel calcio moderno, soprattutto quando si parla di allenatori con contratti importanti, queste fasi intermedie sono spesso inevitabili.

Il Milan deve chiudere la partita economica con l’ex allenatore

Il punto più complicato riguarda il rapporto tra Allegri e il Milan. L’esonero non cancella automaticamente il contratto. Se un allenatore viene sollevato dall’incarico ma non trova un accordo di risoluzione, resta formalmente sotto contratto e continua ad avere diritto agli emolumenti previsti, salvo intese diverse tra le parti.

Per questo il Milan ha ancora un ruolo decisivo nella vicenda. Da una parte i rossoneri vogliono voltare pagina e liberarsi di una situazione ormai conclusa dal punto di vista tecnico. Dall’altra, però, non hanno interesse a concedere condizioni troppo favorevoli se ritengono che Allegri abbia già una nuova destinazione pronta. Il tema della buonuscita, quindi, diventa centrale.

Il Napoli osserva e aspetta. La società azzurra non può annunciare ufficialmente un allenatore che è ancora vincolato a un altro club. Allo stesso tempo, Allegri ha tutto l’interesse a chiudere rapidamente la propria uscita dal Milan per iniziare il nuovo lavoro senza ombre o ritardi. La sensazione è che le parti debbano trovare un punto di equilibrio economico, evitando un braccio di ferro che non converrebbe davvero a nessuno.

L’arrivo di Allegri cambierebbe anche il mercato del Napoli

L’eventuale firma di Allegri non sarebbe soltanto una questione di panchina. Il suo arrivo avrebbe conseguenze dirette sul mercato del Napoli. Ogni allenatore ha priorità precise, e Allegri non fa eccezione. Il tecnico ha sempre dato grande importanza all’equilibrio della rosa, alla presenza di giocatori esperti nei ruoli chiave e alla possibilità di alternare più sistemi senza perdere compattezza.

Il Napoli dovrà quindi capire quali giocatori saranno centrali nel nuovo progetto e quali, invece, potrebbero non essere perfettamente compatibili con le idee del tecnico. Il futuro di alcuni elementi importanti potrebbe dipendere proprio dalle prime valutazioni di Allegri. La costruzione del centrocampo, la gestione degli attaccanti, il ruolo degli esterni e la profondità della rosa diventeranno temi immediati.

La società azzurra dovrà anche muoversi con attenzione sul piano delle uscite. Dopo un cambio di allenatore così importante, il rischio è quello di trattenere giocatori non pienamente convinti o di perdere tempo su profili non adatti alla nuova impostazione tecnica. Per questo De Laurentiis ha bisogno di chiudere presto la questione panchina: senza allenatore ufficiale, anche il mercato resta inevitabilmente sospeso.

Per il Milan è l’ennesimo segnale di una stagione da archiviare

La vicenda Allegri racconta anche le difficoltà del Milan. Un allenatore esonerato, ancora sotto contratto, vicino a una diretta concorrente e al centro di una trattativa economica per la risoluzione è il simbolo di una stagione che i rossoneri vogliono lasciarsi alle spalle il prima possibile.

Il club deve ripartire da una nuova guida tecnica e da una riorganizzazione interna, ma prima deve chiudere definitivamente i conti con il passato recente. Tenere Allegri formalmente a libro paga fino al 2027 sarebbe una soluzione pesante e poco utile per entrambe le parti, mentre una risoluzione permetterebbe al Milan di liberare spazio e al tecnico di iniziare il nuovo capitolo a Napoli.

Dal punto di vista dell’immagine, però, la situazione non è semplice. Vedere Allegri pronto a sedersi sulla panchina del Napoli dopo la rottura con il Milan aggiunge tensione a una rivalità già forte. Se l’operazione dovesse andare in porto, ogni incrocio tra rossoneri e azzurri nella prossima stagione avrebbe un peso narrativo enorme.

I tempi dell’annuncio dipendono dalla risoluzione

A questo punto, tutto ruota intorno alla firma della risoluzione tra Allegri e il Milan. Quando arriverà l’accordo, il Napoli potrà procedere con l’annuncio ufficiale e aprire formalmente la nuova era tecnica. Fino ad allora, la trattativa resta in una zona grigia: avanzata, molto concreta, ma non ancora definitiva.

Allegri è il nome scelto, il Napoli è pronto ad affidargli la squadra, ma il Milan conserva ancora l’ultima chiave burocratica ed economica. È una situazione che può sbloccarsi rapidamente, ma che dimostra quanto nel calcio moderno anche un allenatore esonerato possa restare al centro di una partita contrattuale complessa.

Per il Napoli, l’arrivo di Allegri significherebbe puntare su esperienza, gestione e ambizione immediata. Per il Milan, chiudere la separazione sarebbe il modo più rapido per voltare pagina. Per Allegri, invece, Napoli rappresenterebbe una nuova sfida ad alta pressione, in una piazza passionale e in un club che vuole restare stabilmente tra le grandi protagoniste del calcio italiano.