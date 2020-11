Italia-Polonia Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 15-11-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Italia-Polonia, penultima sfida della fase a gironi – Gruppo 1 della Uefa Nations Legaue 2020-2021. Si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia con fischio d’inizio fissato alle 20:45.

Messa in archivio la facile vittoria per 4-0 contro la modesta Estonia, l’Italia di Roberto Mancini (ancora out a causa del Coronavirus) si appresta ad affrontare, nelle ultime due sfide di Nations League, Polonia e Bosnia. Gli Azzurri sono attualmente secondi (a -1 proprio dai polacchi) nel Gruppo 1 della Lega A e vincere queste due partite significherebbe accedere alla fase finale della competizione.

Italia-Polonia, 15-11-2020.

Le ultime sulle formazioni di Italia e Bosnia

Per quanto riguarda le formazioni, Mancini, che sarà sostituito dal vice Evani, dovrebbe affidarsi ad un classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Donnarumma in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi ed Emerson Palmieri. Centrocampo a tre con Verratti, Jorginho e Barella. In attacco il trio costituito da Bernardeschi, Belotti e Insigne.

Brzecek dovrebbe invece affidarsi ad un più articolato 4-2-3-1. Szczesny quindi in porta con, a fargli da scudo, Kedziora, Glik, Bednarek e Reca. A centrocampo spazio a Goralski e Linetty con Jozwiak, Klich e Grosicki sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Lewandowski.

Probabili formazioni Italia-Polonia

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

Polonia (4-2-3-1): Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Reca; Goralski, Linetty; Jozwiak, Klich, Grosicki; Lewandowski.

Come vedere Italia-Polonia in diretta TV e streaming

Italia-Polonia sarà visibile esclusivamente ed in chiaro, a partire dalle 20:45, su Rai Uno. Via streaming invece, il match tra azzurri e polacchi sarà visibile mediante l’apposito servizio offerto da Rai Play.

Dove ascoltare la radiocronaca di Italia-Polonia

La radiocronaca di Italia-Polonia sarà disponibile, a partire dalle 20:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Polonia e Italia sono complessivamente 17 con un bilancio che dice 6 vittorie azzurre, 3 polacche e 8 pareggi. Il precedente più recente tra le due formazioni è ovviamente quello della gara d’andata giocato a Danzica e terminato 0-0 lo scorso 11 ottobre. L’ultima sfida in terra italiana risale invece all’1-1 del Dall’Ara di Bologna datato 7 settembre 2018. Gli Azzurri non ottengono una vittoria casalinga contro i polacchi dal 3-0 di Napoli del 30 aprile 1997. I biancorossi, dal canto loro, non hanno mai vinto nel Bel Paese.

