Video Gol Highlights Italia-Estonia 4-0: sintesi 11-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Italia-Estonia 4-0, Amichevole: la sblocca Grifo, che si regala la doppietta su rigore, segna anche Bernardeschi, mentre Liivak colpisce un palo, poker di Orsolini su rigore

L’Italia distrugge l’Estonia allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nell’amichevole internazionale che ha aperto il mini tour di tre partite in dieci giorni.

Tanti esperimenti per Roberto Mancini, oggi sostituito da Alberico Evani, che non aveva tutta la rosa a disposizione, ma che è stata capace di ritrovare le giuste soluzioni in attesa degli impegni che davvero contano per l’andamento del proprio cammino.

La sintesi di Italia-Estonia 4-0, Amichevole

E’ una partita a senso unico già nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa dominano in lungo ed in largo con un possesso palla infinito, mentre gli ospiti non fanno altro che difendere.

Al 14′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Grifo, che sfrutta al meglio una palla non stoppata al meglio da Lasagna su lancio di Bastoni.

E al 27′ minuto arriva anche il raddoppio, questa volta firmato da Bernardeschi con un bel sinistro sul primo palo, sul quale il portiere avversario non è proprio impeccabile.

Finalmente gli ospiti cominciano a reagire, alzano un po’ il baricentro e si fanno vedere dalle parti di Sirigu, quasi beffato da Liivak, il cui tiro cross si stampa sul palo, mentre nel finale ci prova anche Di Lorenzo, ma senza fortuna.

Sono tantissimi i cambi nel secondo tempo, che spezzettano la partita, caratterizzata dalla solita gestione del vantaggio e della palla dai padroni di casa contro ospiti fin troppo impalpabili in fase offensiva.

Al 74′ minuto i padroni di casa calano il tris, ancora con Grifo, che si regala una doppietta trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo su Gagliardini.

Nel finale entra anche Orsolini, che prima getta il panico nella difesa avversaria e poi realizza il poker al 87′ minuto su calcio di rigore.

Video Gol Highlights di Italia-Estonia 4-0, Amichevole

Il tabellino di Italia-Estonia 4-0, Amichevole

ITALIA-ESTONIA 4-0

Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, D’Ambrosio (35′ st Calabria), Bastoni, Emerson (26′ st Lu. Pellegrini); Soriano, Tonali (1′ st Pessina), Gagliardini; Bernardeschi (26′ st Orsolini), Lasagna (26′ st Pellegri), Grifo (35′ st El Shaarawy). A disp.: Cragno, Meret, Bonucci, Ferrari, Jorginho, Locatelli. Ct.: Evani.

Estonia (4-2-3-1): Meerits; Teniste (1′ st Lilander), Baranov, Mets, Pikk (33′ st Jarvelaid); Ainsalu (1′ st Tunjov), Soomets; Liivak, Miller (13′ st Sorga), Marin (1′ st Tur); Sappinen (13′ st Lepik). A disp.: Hein, Igonen, Anier, Kuusk, Sinyavskiy, Tamm. Ct.: Voolaid.

Arbitro: Obrenovic (Slovenia)

Marcatori: 14′ Grifo, 27′ Bernardeschi, 30′ st rig. Grifo, 41′ st rig. Orsolini

Ammoniti: D’Ambrosio (I); Tunjov, Lepik (E)

Espulsi: nessuno

