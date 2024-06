Italia: i 26 convocati di Spalletti per Euro 2024

Il commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, ha diramato la lista dei 26 giocatori che giocheranno gli Europei 2024 in Germania.

Dopo l'amichevole con la Turchia, pareggiata per 0-0, Luciano Spalletti doveva tagliare qualche elemento della lista dei 30 preconvocati. Se con gli infortuni di Scalvini ed Acerbi, il Ct dell'Italia aveva convocato Gatti, per Euro 2024 sono stati lasciati a casa, Provedel, Ricci ed Orsolini.

Il Ct dell’Italia, Luciano Spalletti, ha tagliato come il regolamento imponeva: 26 convocazioni. Alla fine Meret ha prevalso su Provedel, come la scommessa Fagioli e il polivalente Folorunsho su Ricci. In attacco Orsolini, partito titolare contro la Turchia ha perso il ballottaggio con Zaccagni ed El Shaarawy.

L’Italia, inserita nel girone B con Spagna, Croazia ed Albania, debutterà proprio con gli albanesi, sabato 15 giugno. Poi il 20 affronterà gli spagnoli, per concludere il 24 con i croati. Passano il girone le prime due e le quattro migliori terze.

