Video Highlights Italia-Turchia 0-0: Sintesi 4-6-2024

Video Gol e Highlights Italia-Turchia 0-0, Amichevole Internazionale: solo un pareggio senza reti

L’Italia non va oltre un pareggio senza reti allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna contro la Turchia nella prima amichevole estiva, in preparazione degli Europei in Germania.

Sintesi di Italia-Turchia 0-0

Spazio al 4-2-3-1 per Luciano Spalletti, che schiera Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Dimarco in difesa davanti a Vicario, in mediana Jorginho e Cristante, sulla trequarti Orsolini, Pellegrini e Chiesa alle spalle di Retegui unica punta.

Mentre Vincenzo Montella sceglie Muldur, Kabak, Bardakci e Celik in difesa a protezione di Bayindir, in mediana Ayhan e Calhanoglu, sulla trequarti Aydin, Yazici e Yildiz alle spalle di Yilmaz.

E’ una partita piacevole nel primo tempo, nonostante ritmi non proprio forsennati. Sono due squadre propense al possesso palla, ma che hanno grandi capacità di ribaltare l’azione ripartendo in contropiede.

Dopo i tentativi di Retegui e Pellegrini, viene ammonito Orsolini, si fa male Kabak, sostituito da Demiral, ci prova anche Yilmaz, ma sempre senza fortuna, e Cristante viene fermato dal palo.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Zaccagni, Cambiaso e Omur al posto di Chiesa, Orsolini e Aydin, mentre viene ammonito Mancini.

Ci provano Zaccagni, Retegui, Demiral e Yilmaz, ma questa volta ci pensano i portieri, Vicario e Bayindir, a farsi trovare pronti, prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Kokcu, Fagioli, Ozkacar, Ozdemir, Frattesi e Raspadori subentrare per Yazici, Jorginho, Celik, Ayhan, Pellegrini e Retegui.

Con il passare dei minuti si spengono i ritmi di gioco, le due squadre si limitano a gestire le energie, forse anche perché assorbite dai tanti cambi, come nel quando, quando Kiliçsoy e Calafiori sostituiscono Yilmaz e Dimarco.

Highlights e Video Gol di Italia-Turchia 0-0:

Tabellino di Italia-Turchia 0-0

Italia (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco (40′ st Calafiori); Jorginho (17′ st Fagioli), Cristante; Orsolini (1′ st Cambiaso), Pellegrini (23′ st Frattesi), Chiesa (1′ st Zaccagni); Retegui (23′ st Raspadori).

A disp.: Donnarumma, Meret, Bellanova, Buongiorno, Darmian, El Shaarawy, Folorunsho, Gatti, Ricci. All.: Spalletti



Turchia (4-2-3-1): Bayindir; Celik (20′ st Ozkacar), Bardakci, Kabak (40′ Demiral), Muldur; Calhanoglu, Ayhan (20′ st Ozdemir); Aydin (1′ st Omur), Yazici (9′ st Kokcu), Yildiz; Yilmaz (36′ st Kilicsoy).

A disp.: Cakir, Gunok, Akaydin, Akturkoglu, Kahveci, Tosun, Uzun, Yokuslu, Yuksek. All.: Montella



Arbitro: Gishamer

Marcatori: –

Ammoniti: Orsolini, Mancini (I)

Espulsi: –

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.