Italia fuori dal Mondiale 2026: per chi tiferanno ora gli italiani? Il sondaggio che racconta il vuoto lasciato dagli Azzurri

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L’Italia non sarà al Mondiale 2026 e, per la terza edizione consecutiva, gli appassionati azzurri saranno costretti a guardare la competizione più importante del calcio senza la propria Nazionale. È una ferita sportiva enorme, ormai non più classificabile come semplice incidente di percorso. Dopo le assenze del 2018 e del 2022, anche il torneo in Stati Uniti, Canada e Messico si giocherà senza gli Azzurri, lasciando milioni di tifosi davanti a una domanda tanto amara quanto inevitabile: per chi tifare adesso?

La questione non è banale. Il Mondiale non è solo una competizione sportiva, ma un rito collettivo. Per un mese intero cambia il modo di vivere il calcio, si seguono partite anche tra nazionali lontane, si scoprono nuovi talenti, si creano simpatie improvvise e si costruiscono rivalità temporanee. Quando manca l’Italia, però, tutto assume un sapore diverso. Non ci sono bandiere tricolori appese ai balconi, non ci sono notti passate a soffrire su ogni pallone, non c’è quella tensione nazionale che trasforma una partita in un evento condiviso.

Proprio da qui nasce il sondaggio lanciato da Football Italia, che chiede ai tifosi italiani quale nazionale sosterranno al Mondiale 2026 in assenza degli Azzurri. Una domanda semplice solo in apparenza, perché dentro quella scelta si nasconde molto di più: delusione, affetto calcistico, rivalità storiche, legami familiari, ammirazione per alcuni campioni e voglia di continuare comunque a vivere il torneo con passione.

Il Mondiale senza Italia è ormai una ferita generazionale

L’assenza dell’Italia dal Mondiale non fa più notizia come una sorpresa improvvisa, ma come il simbolo di una crisi profonda. Per chi è cresciuto con il mito della Nazionale quattro volte campione del mondo, vedere gli Azzurri fuori per tre edizioni consecutive è qualcosa di difficilmente accettabile. Non si parla più soltanto di una partita sbagliata o di un playoff maledetto, ma di un problema strutturale che si trascina da anni.

Il paradosso è ancora più forte perché l’Italia, nel frattempo, è riuscita anche a vincere un Europeo. Il successo del 2021 aveva illuso molti tifosi, dando l’impressione che il calcio azzurro fosse tornato competitivo ai massimi livelli. Invece, il rapporto con il Mondiale è rimasto tragico. La Nazionale che un tempo era una presenza quasi naturale nelle fasi decisive del torneo ora si ritrova a guardare da casa una competizione allargata a 48 squadre.

Questo rende l’eliminazione ancora più pesante. Il Mondiale 2026 sarà il più grande di sempre, con più posti disponibili e una partecipazione allargata. Restarne fuori in un formato così ampio aumenta la sensazione di fallimento e rende ancora più difficile per i tifosi accettare la situazione.

Per chi possono tifare gli italiani al Mondiale 2026

La domanda del sondaggio è interessante perché apre diversi scenari. Una parte dei tifosi potrebbe scegliere di non sostenere nessuno. Per molti, senza l’Italia, il Mondiale perde buona parte del suo fascino emotivo. Guardare le partite da neutrali può essere piacevole, ma non è la stessa cosa. Manca l’ansia, manca l’appartenenza, manca quella sensazione di giocarsi qualcosa anche da spettatori.

Altri, invece, potrebbero cercare una nazionale alternativa. Le scelte più naturali potrebbero essere legate a simpatia, stile di gioco o presenza di calciatori amati. C’è chi potrebbe tifare Argentina, affascinato dall’eredità recente del titolo mondiale e dal peso storico della scuola sudamericana. C’è chi potrebbe guardare al Brasile, nazionale che resta per molti sinonimo di spettacolo, talento e romanticismo calcistico. Altri potrebbero scegliere la Spagna, la Francia, la Germania o l’Inghilterra, anche se qui entrano in gioco rivalità e antipatie sportive che rendono la scelta più complicata.

Esiste poi il fattore diaspora. Molti italiani hanno parenti, amici o legami familiari con Paesi come Canada, Stati Uniti, Australia, Argentina, Svizzera o Uruguay. In assenza degli Azzurri, questi legami possono diventare una motivazione concreta per seguire un’altra nazionale con un coinvolgimento più autentico. Non è un tifo sostitutivo, ma un modo per restare dentro il torneo senza sentirsi completamente estranei.

Canada, Stati Uniti e Messico possono conquistare nuovi tifosi

Il fatto che il Mondiale si giochi in Nord America rende particolarmente interessanti le tre nazionali ospitanti. Canada, Stati Uniti e Messico avranno il vantaggio del pubblico di casa e potrebbero diventare opzioni simpatiche per molti tifosi neutrali.

Il Canada, in particolare, può avere un richiamo speciale per una parte della comunità italiana. La presenza di una grande comunità italo canadese rende naturale immaginare una fetta di tifosi italiani pronta a guardare con curiosità alla nazionale canadese. Non sarebbe un tradimento sportivo, ma una scelta quasi affettiva, legata alla storia dell’emigrazione e al rapporto tra Italia e Nord America.

Gli Stati Uniti rappresentano invece una nazionale in crescita, con un movimento calcistico sempre più ambizioso e una generazione di giocatori abituata ai grandi campionati europei. Il Messico, dal canto suo, porta con sé una tradizione mondiale fortissima, stadi caldissimi e una cultura calcistica molto passionale. Per chi vuole vivere il Mondiale attraverso l’atmosfera, una delle tre padrone di casa potrebbe essere la scelta più naturale.

Il tifo contro può pesare più del tifo a favore

Quando l’Italia non partecipa, spesso il Mondiale degli italiani diventa anche un torneo di simpatie negative. In altre parole, molti tifosi non scelgono tanto per chi tifare, ma chi sperano venga eliminato. È un meccanismo tipico del calcio, soprattutto quando entrano in gioco rivalità storiche.

La Francia, per esempio, divide da sempre il pubblico italiano. Da un lato è una delle nazionali più forti e spettacolari degli ultimi anni, dall’altro porta con sé una rivalità molto sentita. Anche Germania e Inghilterra possono generare sentimenti contrastanti, tra rispetto sportivo, rivalità europea e ricordi di sfide passate.

Questo aspetto rende il sondaggio ancora più interessante. Non tutti i voti nasceranno da simpatia pura. Alcuni tifosi potrebbero scegliere una nazionale perché gioca bene, altri perché ha un campione amato, altri ancora semplicemente perché rappresenta l’alternativa meno dolorosa. Nel calcio, anche il tifo da spettatore neutrale raramente è davvero neutrale.

Un Mondiale senza Azzurri ma pieno di storie da seguire

Anche senza l’Italia, il Mondiale 2026 avrà tantissimi motivi di interesse. Sarà il primo torneo a 48 squadre, si giocherà in tre Paesi, avrà una dimensione geografica enorme e proporrà una formula più ampia rispetto al passato. Questo significa più partite, più nazionali emergenti e più possibilità di vedere sorprese.

Per il pubblico italiano, il torneo potrebbe diventare l’occasione per seguire giocatori di Serie A impegnati con le rispettive nazionali. Anche senza gli Azzurri, molti protagonisti del campionato italiano saranno presenti con altri Paesi, offrendo comunque un legame diretto con il calcio seguito ogni settimana.

Ci saranno poi le storie individuali: l’ultima grande occasione per alcuni veterani, la consacrazione di nuove stelle, le possibili sorprese africane, asiatiche o nordamericane, le nazionali alla ricerca del primo grande risultato. Il Mondiale resta una macchina narrativa potentissima anche quando manca la squadra del cuore.

Il sondaggio racconta anche il rapporto spezzato tra tifosi e Nazionale

La domanda “per chi tiferai?” nasconde anche un’altra questione: quanto è cambiato il rapporto tra gli italiani e la propria Nazionale? Per generazioni, l’Italia era un punto fermo. Si poteva criticare, contestare, discutere, ma al Mondiale c’era. Oggi, invece, il tifoso italiano si trova in una posizione nuova e scomoda: deve guardare gli altri vivere ciò che un tempo sembrava normale.

Il sondaggio di Football Italia intercetta proprio questo sentimento. Non è soltanto una curiosità da social o una domanda leggera da vigilia del torneo. È il termometro di una delusione collettiva. Alcuni risponderanno scegliendo una nuova squadra da sostenere, altri diranno che non tiferanno per nessuno. Entrambe le risposte raccontano qualcosa.

Chi sceglierà un’altra nazionale proverà a restare dentro il clima mondiale. Chi invece rifiuterà qualsiasi sostituzione manderà un messaggio chiaro: senza gli Azzurri, il Mondiale non può essere vissuto allo stesso modo. In entrambi i casi, l’assenza dell’Italia continuerà a pesare su ogni partita, anche su quelle che apparentemente non la riguardano.