Italia, convocati ct Mancini per amichevole con San Marino: sorpresa Raspadori

Nella giornata di ieri il CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini ha diramato la lista dei 33 convocati in vista dell’amichevole pre Europeo contro San Marino, in programma venerdì 28 maggio. C’è Raspadori del Sassuolo, fuori, invece, i milanisti Romagnoli e Calabria.

All’inizio dell’Europeo manca sempre meno e in vista dell’esordio che darà il via alla manifestazione con il match inaugurale dell’11 giugno tra Italia e Turchia, ecco che il CT Roberto Mancini, fresco di rinnovo con la FIGC fino al 2026, ha diramato la lista dei 33 convocati che lunedì 24 maggio si raduneranno presso il Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, in vista dell’amichevole pre Euro 2021 contro San Marino in programma alla Sardegna Arena di Cagliari venerdì 28 maggio.

Assenti giustificati, Jorginho ed Emerson Palmieri impegnati col Chelsea, il prossimo 29 maggio, nella finale di Champions League contro il Manchester City. L’unica vera sorpresa è quindi la convocazione del giovanissimo Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 messosi positivamente in mostra in questa seconda parte di stagione con la maglia del Sassuolo. Per il resto, nessuna esclusione clamorosa da parte del ct azzurro.

Ricordiamo che l’Italia tornerà a radunarsi lunedì 31 maggio (domenica 30 Mancini dovrà consegnare alla UEFA la lista dei 26 giocatori che prenderanno parte all’Europeo) e venerdì 4 giugno, vale a dire una settimana prima della gara dell’Olimpico contro la Turchia, affronterà al Dall’Ara di Bologna, nell’ultima amichevole pre campionato europeo, la Repubblica Ceca di Jaroslav Šilhavý.

Convocati Italia: le scelte di Mancini.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

