Il mondo degli integratori strizza l’occhio ai rimedi naturali per proporre soluzioni più semplici ed efficaci per gestire alcuni problemi lievi. Scopriamo gli integratori con iperico o erba di San Giovanni!

Gli integratori a base di iperico o erba di San Giovanni dimostrano la volontà del mondo degli integratori di proporre prodotti a base naturale davvero efficaci.

In particolare questi prodotti contengono il meglio di una pianta conosciuta sin dai tempi antichi per le sue virtù antidepressive e lenitive e per la sua capacità di trattare alcune problematiche della pelle.

Questa pianta (nome botanico Hypericum perforatum) è una pianta della famiglia delle Hupericaceae caratterizzata da radice piccola, fusti ramificati, foglie con ghiandole e fiori gialli. Cresce un po’ ovunque.

Perché viene chiamata anche erba di San Giovanni? Il nome è legato al periodo migliore per raccogliere la pianta, cioè il 24 giugno (giorno di San Giovanni).

Iperico: Proprietà e benefici

L’Hypericum perforatum è caratterizzata da principi attivi e sostanze in grado di sviluppare effetti positivi sull’organismo. Ma per cosa fa bene iperico?

Antidepressivo – L’azione antidepressiva attribuita alla pianta deriva dalla capacità dei principi attivi ipericina e iperforina di ostacolare la ricaptazione della serotonina e la dopamina. Oltre a tenere sotto controllo l’umore, l’ iperico ha effetti sessuali (cioè risolve i cali del desiderio e l’impotenza legati alla depressione).

– L’azione antidepressiva attribuita alla pianta deriva dalla capacità dei principi attivi ipericina e iperforina di ostacolare la ricaptazione della serotonina e la dopamina. Oltre a tenere sotto controllo l’umore, l’ ha (cioè risolve i cali del desiderio e l’impotenza legati alla depressione). Contro l’insonnia – L’azione dell’ipericina e dell’iperforina si rivela preziosa anche per combattere l’insonnia e migliorare la qualità del riposo.

– L’azione dell’ipericina e dell’iperforina si rivela preziosa anche per combattere l’insonnia e migliorare la qualità del riposo. Vasoprotettore – La presenza di flavonoidi (rutina, quercitina e iperina) assicura la dilatazione dei vasi e la protezione delle loro pareti.

– La presenza di flavonoidi (rutina, quercitina e iperina) assicura la dilatazione dei vasi e la protezione delle loro pareti. Antibatterico – Il contenuto di terpeni è sufficiente a sviluppare una potente azione antibatterica e disinfettante.

– Il contenuto di terpeni è sufficiente a sviluppare una potente azione antibatterica e disinfettante. Antinfiammatorio – Le sostanze con proprietà antinfiammatorie combattono le infiammazioni, specie quelle dell’apparato urinario e dell’apparato respiratorio.

– Le sostanze con proprietà antinfiammatorie combattono le infiammazioni, specie quelle dell’apparato urinario e dell’apparato respiratorio. Cicatrizzante – La pianta vanta spiccate proprietà cicatrizzanti che aiutano a minimizzare le cicatrici dovute dall’acne e dalle altre imperfezioni della pelle.

– La pianta vanta spiccate proprietà cicatrizzanti che aiutano a minimizzare le cicatrici dovute dall’acne e dalle altre imperfezioni della pelle. Antiossidante – I composti antiossidanti contrastano l’azione dei radicali liberi e rallentano i danni ossidativi sui tessuti (e quindi l’invecchiamento cellulare).

– I composti antiossidanti contrastano l’azione dei radicali liberi e rallentano i danni ossidativi sui tessuti (e quindi l’invecchiamento cellulare). Antigotta – La capacità dell’acido caffeico di ostacolare la produzione di acido urico consente di scongiurare gli effetti negativi della gotta.

Iperico integratore

È possibile fare il pieno delle proprietà dell‘erba di San Giovanni scegliendo di assumere un integratore: compresse o tintura madre?

Compresse – Le compresse contengono estratto di iperico e solitamente la dose va suddivisa in più somministrazioni giornaliere.

– Le compresse contengono e solitamente la dose va suddivisa in più somministrazioni giornaliere. Tintura madre – La tintura madre di iperico è l’estratto fluido della pianta diluito in alcool: le gocce vanno disperse in acqua.

– La è l’estratto fluido della pianta diluito in alcool: le gocce vanno disperse in acqua. Estratto fluido – L’estratto fluido è una preparazione in gocce di tipo farmaceutico ricavata dalle parti fiorite (solitamente viene usato per preparare gli sciroppi).

Oltre agli integratori, però, esistono altri modi per sfruttare le proprietà dell’erba di San Giovanni: l’infuso (mettere in infusione i fiori in acqua bollente, filtrare e bere) e l’olio di iperico (prodotto a uso topico).

Quanto ci mette l’iperico a fare effetto? Le dosi e le modalità di assunzione cambiano da prodotto a prodotto in base al caso, ma il trattamento dovrebbe durare almeno 2 o 3 mesi. In ogni caso, i benefici si noteranno dopo un paio di settimane di trattamento.

Iperico: Controindicazioni

L’uso dell’iperico come integratore non riserva particolari effetti collaterali o controindicazioni, ma potrebbe aprire la porta ad alcuni in condizioni particolari.

I prodotti a base di erba di San Giovanni potrebbero provocare fotosensibilità (con conseguenti ustioni, macchie ed eritemi) nelle persone con occhi chiari e pelle chiarissima o causare allergie in caso di sensibilità o allergie particolari.

Quando non assumere iperico? È meglio evitare in caso di particolari terapie farmacologiche perché potrebbe inibire l’assorbimento dei principi attivi dei farmaci. Semaforo rosso in caso di gravidanza e allattamento.

Come scegliere l’integratore di iperico

Non tutti i prodotti a base di erba di San Giovanni sono uguali e strizzare l’occhio ad alcuni fattori può aiutare a trovare il prodotto giusto. Ecco cosa vale la pena considerare:

Tipologia – In commercio si trovano le compresse e la tintura madre di iperico , ma la scelta dipende dalle esigenze personali: le compresse sono predosate e si trasportano ovunque ma potrebbero non essere semplici da deglutire per qualcuno mentre la tintura madre è facile da assumere ma potrebbe non essere facile da prendere fuori casa.

– In commercio si trovano le compresse e la , ma la scelta dipende dalle esigenze personali: le compresse sono predosate e si trasportano ovunque ma potrebbero non essere semplici da deglutire per qualcuno mentre la tintura madre è facile da assumere ma potrebbe non essere facile da prendere fuori casa. Composizione – La maggior parte dei prodotti contiene esclusivamente iperico , ma esistono integratori contenenti iperico e altri ingredienti o principi attivi (es. camomilla e melissa). In questo caso la scelta dipende dall’obiettivo che si vuole raggiungere e dalle sensibilità personali.

– La maggior parte dei prodotti contiene esclusivamente , ma esistono integratori contenenti e altri ingredienti o principi attivi (es. camomilla e melissa). In questo caso la scelta dipende dall’obiettivo che si vuole raggiungere e dalle sensibilità personali. Allergeni – L’ erba di San Giovanni è off-limits per chi soffre di sensibilità alle piante delle Hupericaceae, ma chi soffre di sensibilità o allergie particolari farebbe bene a valutare l’INCI per rintracciare eventuali allergeni.

– L’ è off-limits per chi soffre di sensibilità alle piante delle Hupericaceae, ma chi soffre di sensibilità o allergie particolari farebbe bene a valutare l’INCI per rintracciare eventuali allergeni. Prezzo – Il prezzo di un integratore di iperico dipende dalle caratteristiche e dalla marca, ma può essere tagliato scegliendo le proposte online: ampia selezione e offerte vantaggiose.

