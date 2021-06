La parola “lattobacilli” viene usata indistintamente per indicare tutti quei batteri “amici” della salute, eppure non sono tutti uguali. Scopriamo cos’è il Lactobacillus gasseri e a cosa serve!

I lattobacilli vengono assunti sotto forma di alimenti (es. latte fermentato o yogurt) e integratori per in qualità di probiotici. E non solo.

Questo genere di batteri anaerobi contribuisce all’espletamento di moltissime funzioni vitali dell’organismo, primi tra tutti la digestione del cibo e l’equilibrio della flora intestinale.

Tuttavia sarebbe un errore non valutare le caratteristiche specifiche dei lattobacilli, quelle che li rendono più o meno efficaci contro un problema o un disturbo.

Che cos’è il Lactobacillus gasseri?

Il Lactobacillus gasseri è un batterio del microbiota intestinale (ma si può trovare anche in altri tessuti e nel latte materno) che migliora la flora intestinale, limita l’assorbimento dei grassi e favorisce il dimagrimento.

All’interno del microbiota intestinale si possono trovare principalmente i Bifidobacterium e i Lactobacillus, come il Lactobacillus gasseri.

Il compito di questi batteri “buoni” è potenziando le difese immunitarie, evitare i disturbi e le infezioni provocate da agenti patogeni e tossine, migliorare l’assorbimento dei vari nutrienti e mantenere l’equilibrio psicofisico.

Proprietà del Lactobacillus gasseri

Il Lactobacillus gasseri promuove la trasformazione dei nutrienti più complessi in composti più facili da assimilare e previene tutti i problemi legati al cattivo assorbimento dei nutrienti, compreso i disturbi digestivi e il gonfiore addominale.

Ma qual è la differenza tra il Lactobacillus gasseri e gli altri lattobacilli del microbiota? Il Lactobacillus gasseri fa dimagrire perché rimpiazza i batteri che favoriscono di grasso, ridimensiona le cellule che depositano grasso e promuove la perdita di grasso adiposo.

Proprio come gli altri lattobacilli, inoltre, stimola le difese immunitarie, favorisce la digestione (prevenendo stitichezza e altri disturbi gastrointestinali) e contribuisce alla perdita di peso.

Inoltre, essendo capace di ridurre l’assorbimento dei grassi in generale, finisce per diminuire anche la percentuale di colesterolo “cattivo”.

Le ricerche effettuate sul Lactobacillus gasseri hanno sottolineato la capacità di questo lattobacillo di contrastare il batterio Helicobacter pylori.

Il fatto di migliorare il sistema immunitario e ristabilire l’equilibrio intestinale è indicativo dell’impatto positivo sulla sfera mentale: attenua l’ansia, allontana l’insonnia e aumenta le energie.

Quando c’è carenza di Lactobacillus gasseri?

Non è raro soffrire di disbiosi intestinale, cioè un’alterazione dell’equilibrio del microbiota in seguito a un periodo stressante, un’alimentazione ricca di carboidrati, zuccheri e grassi e uno stile di vita poco sano.

L’abbassamento dei livelli del Lactobacillus gasseri sconvolge l’equilibrio tra batteri “buoni” e batteri “cattivi”, dando vita a diversi disturbi.

Per esempio, la carenza di questi lattobacilli può portare a problemi digestivi, episodi di diarrea o stitichezza, aumento di peso, Candida, infezioni e problemi a dormire.

Probiotici con Lactobacillus gasseri

È possibile implementare i livelli di Lactobacillus gasseri attraverso l’alimentazione, alcune abitudini corrette e l’uso di integratori alimentari.

Dal punto di vista alimentare sarebbe meglio ridurre sensibilmente il consumo di carboidrati e zuccheri e introdurre verdura, frutta e cereali integrali.

Per quanto riguarda lo stile di vita, invece, è opportuno iniziare a fare un po’ di attività fisica o dedicarsi a uno sport in quanto allontana lo stress e ristabilisce l’equilibrio fisico e mentale dell’organismo.

In tal senso è bene ridurre l’uso di antibiotici e altri medicinali a meno che non siano strettamente necessari e/o prescritti dal medico. Perché? Distruggono i batteri “buoni” e stravolgono il microbiota.

Per superare la disbiosi intestinale è fondamentale integrare il Lactobacillus gasseri attraverso il consumo di alimenti fermentati come lo yogurt, il kefir e lo yogurt.

In ugual modo è possibile cercare di integrare Lactobacillus gasseri con foods fermentati come il miso, lo yogurt e il kefir.

Tuttavia per ottenere una quantità maggiore e un effetto più apprezzabile è necessario assumere un integratore di Lactobacillus gasseri.

Anche in questo caso, considerando i vari ceppi di questo lattobacillo, sarebbe bene conoscere il loro raggio d’azione per non sbagliare.

Per esempio il Lactobacillus gasseri BNR17 contrasta il sovrappeso; il CP2305 è utile in caso di stitichezza e diarrea; il Lactobacillus gasseri LG2055 o SBT2055 migliora le difese immunitarie e agisce sul grasso; l’OLL2809 dona sollievo dai dolori mestruali; il LBV150 scongiura la comparsa di infezioni intime recidivanti.

Lactobacillus gasseri: Controindicazioni

L’assunzione di Lactobacillus gasseri non comporta effetti collaterali o controindicazioni, anche quando non si rispettano le indicazioni del produttore. Al più potrebbe causare flatulenza o mal di stomaco.

Ad ogni modo le persone immunodepresse, gli adolescenti e le donne incinte o in allattamento dovrebbero sempre consultare il medico di fiducia prima di assumerlo.

Come scegliere l’integratore di Lactobacillus gasseri

Non tutti gli integratori a base di Lactobacillus gasseri sono uguali e avere delle linee guida può aiutare a scegliere la formula migliore.

Cruelty free – I vegani dovrebbero assicurarsi che il film delle capsule degli integratori di Lactobacillus gasseri sia adatta alla filosofia cruelty free.

– I vegani dovrebbero assicurarsi che il film delle capsule degli integratori di sia adatta alla filosofia cruelty free. Allergie – È bene leggere attentamente gli ingredienti e le eventuali tracce di allergeni in caso di sensibilità o allergie comprovate.

– È bene leggere attentamente gli ingredienti e le eventuali tracce di allergeni in caso di sensibilità o allergie comprovate. Tipo di ceppo – Dal momento che esistono diversi ceppi di Lactobacillus gasseri in grado di sviluppare effetti diversi, sarebbe il caso di individuare quello più adatto all’esigenza personale.

– Dal momento che esistono diversi ceppi di in grado di sviluppare effetti diversi, sarebbe il caso di individuare quello più adatto all’esigenza personale. Scadenza – I probiotici con Lactobacillus gasseri in bustine o capsule riportano una scadenza da considerare, pena l’inefficacia dei prodotti.

– I probiotici con o capsule riportano una scadenza da considerare, pena l’inefficacia dei prodotti. UFC – Non tutti gli integratori hanno le stesse unità formanti colonie (CFU), vale a dire la quantità di lattobacilli contenuti in ogni capsula. La regola è semplice: più alto sarà il numero di CFU e minore sarà il rischio di perdere l’unità.

– Non tutti gli integratori hanno le stesse unità formanti colonie (CFU), vale a dire la quantità di lattobacilli contenuti in ogni capsula. La regola è semplice: più alto sarà il numero di CFU e minore sarà il rischio di perdere l’unità. Prezzo – Il prezzo di un probiotico Lactobacillus gasseri varia a seconda di composizione, forma di commercializzazione e marca. Per avere un’ampia scelta e risparmiare è possibile considerare l’acquisto online.

Migliori Lactobacillus gasseri su Amazon

Qual è il miglior integratore di Lactobacillus gasseri per dimagrire? La risposta dipende dalle esigenze: qualcuno potrebbe voler dimagrire mentre qualcun altro potrebbe voler risolvere i problemi di diarrea.

In ogni caso è possibile acquistare un integratore di Lactobacillus gasseri in farmacia, parafarmacia oppure e-commerce.

Amazon dispone di un vasto catalogo: Lactobacillus gasseri Bromatech, Lactobacillus gasseri Solgar, Lactobacillus gasseri Minsan, Lactobacillus gasseri Naturlider e molti altri. Tutto corredato di informazioni e recensioni vere.

Per aiutarvi nella scelta del miglior Lactobacillus gasseri su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati da chi li ha già acquistati e provati.

Supersmart - Ceppo di Probiotici - Lactobacillus Gasseri - Ristabilisce L'Equilibrio della Microflora Intestinale | NoOGM & Gluten Free Il Lactobacillus gasseri, un ceppo che si trova naturalmente nel latte materno, fa parte quindi di questi microrganismi essenziali per l'equilibrio complessivo. Una recente scoperta, tuttavia, ha identificato il suo potenziale in un'area completamente diversa: quella del controllo del peso.

La facile somministrazione e la sicurezza complessiva di questa nuova sostanza ne faranno un alleato indispensabile, da assumere tutti i giorni, per i suoi effetti sul sistema digestivo e sul controllo del peso. I probiotici sono particolarmente sensibili agli acidi dello stomaco; per questo motivo, Lactobacillus gasseri è confezionato in DR Caps: capsule gastroresistenti, al fine di garantire l'assunzione ottimale di sei miliardi di microrganismi al giorno.

Adulti. Assumere 2 capsule al giorno.

Prodotto di prima qualità farmaceutica di Supersmart, all'avanguardia nel settore degli integratori alimentari e nutrizionali in Europa dal 1992. Con oltre 25 anni di esperienza e più di 300 prodotti innovativi, Supersmart offre scelta e qualità eccezionali. I nostri prodotti sono costantemente aggiornati per riflettere le ricerche scientifiche e i metodi di produzione più recenti e molti di questi prodotti si trovano difficilmente altrove

Consegna gratuita per ordini superiori a 60 EUR

Offerta JeaKen - Probiotici con Prebiotici- Bio Cultures Complex - Lactobacillus Gasseri - Lactobacillus Rhamnosus e Acidophilus- Bifidobacterium Lactis e Bifidus - Saccharomyces Boulardii- 90 Capsule Vegane 6 CEPPI ATTIVI DA 10 MILIARDI DI CFU - Il complesso JeaKen bioculture offre 6 ceppi a differenza della maggior parte dei nostri concorrenti: Lactobacillus acidophillus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus gasseri, bifidobacterium lactis, bifidobacterium bifidus, saccharomyces boullardi.

RILIEVO BLOATING - I nostri ceppi di batteri accuratamente selezionati sono tra i più noti per aiutare a mantenere un sistema digestivo sano.

SOPRAVVIVI ATTRAVERSO L'ACIDITÀ DELLO STOMACO - Saccharomyces boullardii è uno dei ceppi meglio documentati, ben studiati e acclamati a livello internazionale, che ha dimostrato di sopravvivere attraverso l'acidità dello stomaco per raggiungere l'intestino vivo.

MIGLIORATO CON INULINA - A differenza di altri marchi, la formula premium di JeaKen contiene inulina aggiunta (frutto-oligosaccaride), una nota polvere ricca di fibre, non è necessario assumere più integratori poiché l'abbiamo combinata tutto in uno.

LA STORIA DIETRO JeaKen - JeaKen è stata fondata nel Regno Unito nel 2017 - da allora siamo diventati un marchio di vitamine e integratori riconosciuto e affidabile dai nostri clienti in tutto il mondo. La nostra rapida crescita è dovuta ai nostri prodotti di alta qualità e all'assistenza clienti. Tutto ciò che produciamo è prodotto e certificato nel Regno Unito e tutelato dai più alti standard di produzione al mondo (GMP, HACCP). Ti garantiamo il rimborso se non sei completamente soddisfatto.

Offerta Lactobacillus Gasseri 50 Milliards, 30 pillole Effetto benefico sulla flora intestinale

I probiotici sono una varietà di batteri buoni

Rafforzare le difese naturali

Buon equilibrio della flora intestinale

Per controllare il peso corporeo

