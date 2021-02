IFFHS, Cristiano Ronaldo miglior giocatore europeo del decennio: battuti Sergio Ramos e Neuer

Secondo l’IFFHS Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore europeo del decennio 2011-2020. Il portoghese batte Sergio Ramos e Neuer.

La doppietta rifilata ieri sera all’Inter nell’andata delle semifinali di Coppa Italia ha permesso a Cristiano Ronaldo di aggiornare nuovamente la voce “gol segnati in carriera”. Per il fuoriclasse portoghese ora sono 762 le reti messe a segno in gare ufficiali. 762 come Pelé. Una macchina da gol infallibile, un professionista serio e dedito al lavoro capace di vincere praticamente tutto nell’arco della sua splendida carriera.

Cristiano Ronaldo eletto miglior giocatore europeo del decennio 2011-2020.

5 Champions League, 5 Palloni d’Oro, 4 Mondiali per Club, 1 Europeo, 1 Nations League e tanti altri titoli nazionali e individuali fanno di CR7 uno dei calciatori più vincenti della storia del calcio mondiale. A 35 anni (ne compirà 36 tra due giorni), il numero 7 per eccellenza (non ce ne vogliano i vari Best, Cantona, Beckham o Shevchenko) è ancora in grado di fare la differenza, è ancora in grado di prendere in mano la sua squadra e trascinarla alla vittoria. Ne sono infatti esempi lampanti la vittoria della Juventus sul Lione negli ottavi di finale della scorsa Champions League e la tripletta rifilata agli ex rivali dell’Atletico Madrid nel marzo 2019.

Un campione senza tempo che con il suo Portogallo ha realizzato la bellezza di 102 gol in 170 partite ufficiali divenendo ovviamente il miglior marcatore della nazionale lusitana. Il record di Ali Daei, che con l’Iran ha realizzato 109 gol in 149 presenze, è ormai ad un passo e molto probabilmente sarà superato nei prossimi mesi. Potremmo continuare per giorni ad elencare i meriti e i numeri di Cristiano Ronaldo, ma sarebbe pressoché inutile vista la grandezza del personaggio.

Ci limitiamo quindi a dire che nelle scorse ore l’IFFHS (International Federation of Football History & Statistic), tramite i suoi dati, ha comunicato che il 35 enne di Funchal è ufficialmente, davanti a Sergio Ramos e Neuer, il miglior giocatore europeo del decennio 2011-2020.

