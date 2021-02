Coppa Italia, Video Gol Highlights Inter-Juventus 1-2: sintesi 02-02-2021

Video Gol Highlights Inter-Juventus 1-2: i bianconeri mettono un piede in finale grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo.

Termina 1-2 la semifinale d’andata di Coppa Italia tra l’Inter di Antonio Conte e la Juventus di Andrea Pirlo. A San Siro accade tutto nel primo tempo con una doppietta di Ronaldo che ribalta l’iniziale vantaggio nerazzurro firmato Lautaro Martinez. Tra 7 giorni il ritorno all’Allianz Stadium.

Coppa Italia, Video Gol Highlights Inter-Juventus 1-2, 02-02-2021.

Coppa Italia, Video Gol Highlights Inter-Juventus 1-2, 02-02-2021: sintesi 1° e 2° tempo

Al 9′, alla prima vera azione della partita, l’Inter passa in vantaggio con Lautaro Martinez che sfugge alla marcatura di De Ligt e mette in rete un bel passaggio di Barella che a sua volta era sfuggito a Demiral. Al 25′ Calvarese, dopo consulto VAR, concede un rigore alla Juventus per fallo ingenuo di Young su Cuadrado; sul dischetto va ovviamente Ronaldo che spiazza Handanovic e fa 1-1.

Al 33′ Skriniar impatta di testa su una punizione da destra di Sanchez, il tentativo dello slovacco finisce fuori alla destra di Buffon. Due minuti dopo Bastoni e Handanovic fanno la frittata con il difensore che si fa soffiare goffamente palla da CR7 e il portiere sloveno che esce inspiegabilmente dalla sua porta consentendo al portoghese di segnare comodamente l’1-2. Dopo un solo minuto di recupero Calvarese fischia la fine del primo tempo: Juventus in vantaggio per 2 a 1.

Il primo tiro in porta del secondo tempo è dell’Inter che ci prova con Young che costringe Buffon a mettere in angolo. Al 55′ bel contropiede della squadra di Andrea Pirlo con Kulusevski che serve Cuadrado sulla destra il quale pesca a sua volta Bernardeschi che calcia dal limite dell’area interista trovando la respinta di Handanovic che mette in angolo.

Pochi istanti dopo Demiral salva sulla linea una conclusione ravvicinata di Sanchez che aveva approfittato di un controllo sbagliato di Bentancur. Al 69′ Darmian va vicino al 2-2, ma Buffon compie un vero e proprio miracolo negando al terzino nerazzurro la gioia del gol.

2 minuti dopo ci prova Lautaro Martinez dalla distanza, ma il tentativo dell’argentino finisce fuori. Al 74′ Barella prova a sorprendere il numero 77 bianconero con una bella sforbiciata che sfiora il palo e termina sul fondo. L’estremo difensore ospite si ripete pochi minuti dopo su un tiro debole di Eriksen che da buona posizione non riesce a fare male.

Nell’ultimo quarto d’ora non accade nulla di particolarmente rilevante, pertanto, al termine dei 4 minuti di recupero, Calvarese decreta la fine delle ostilità: Juventus batte Inter 2 a 1.

Coppa Italia, Video Gol Highlights Inter-Juventus 1-2, 02-02-2021

Il tabellino di Inter-Juventus 1-2, semifinale d’andata Coppa Italia 02-02-2021

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (85′ Pinamonti); Darmian, Barella, Brozovic (85′ Sensi), Vidal (73′ Eriksen), Young (66′ Perisic); Martinez, Sanchez.

Allenatore: Antonio Conte

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi (69′ Danilo), Bentancur (76′ Arthur), Rabiot, McKennie (90′ Chiellini); Ronaldo (76′ Morata), Kulusevski (90′ Chiesa).

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Gianpaolo Calvarese

Marcatori: 9′ Lautaro Martinez (I), 26′ RIG., 35′ Ronaldo (J)

Ammoniti: 14′ Demiral (J), 26′ Young (I), 32′ Alex Sandro (J), 38′ Vidal (I), 45+1′ Ronaldo (J), 47′ De Ligt (J), 87′ Arthur (J), 92′ Sanchez (I), 94′ Morata (J)

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS