Highlights Verona-Juventus 1-1: Video Gol, Sintesi e Tabellino 27-02-2021

Dopo la bella vittoria sul Crotone di lunedì scorso, la Juventus di Andrea Pirlo non va oltre l’1-1 contro il Verona di Ivan Juric nell’anticipo serale della 24° giornata di campionato in Serie A. Al Bentegodi decidono le reti di Cristiano Ronaldo e Barak nel secondo tempo. Con questo pareggio i bianconeri salgono a quota 46 punti in classifica. Gli scaligeri conquistano invece il 35 esimo punto del loro campionato.

La prima azione pericolosa della partita è della Juventus che al 2′ va vicina al gol con Ramsey la cui conclusione finisce sulla parte esterna della porta di Silvestri. Al 7′ è il Verona ad andare vicino al gol, ma il colpo di testa di Faraoni si stampa sul palo e ritorna in campo.

6 minuti più tardi bella combinazione Ramsey-Chiesa con l’ex Fiorentina che calcia dall’interno dell’area veronese trovando la pronta risposta di Silvestri. Nei successivi 32 minuti non accade nulla di particolarmente rilevante, pertanto, al termine dell’unico minuto di recupero concesso, Maresca fischia la fine del primo tempo: Verona-Juventus 0-0.

La seconda frazione inizia col vantaggio della Vecchia Signora che al 49′ trova il gol dell’1-0 grazie a Cristiano Ronaldo che solo davanti a Silvestri non sbaglia e sigla il suo 19° gol in campionato. Al 60′ Kulusevski entra in area e serve Ramsey che calcia di prima intenzione trovando la respinta della difesa scaligera.

Due minuti dopo ci prova il neoentrato Miguel Veloso, ma il suo tentativo centrale non impensierisce minimamente Szczesny che blocca senza problemi. Al 67′ Cristiano Ronaldo calcia da fuori area dopo una bella iniziativa personale di Bernardeschi, ma il suo tiro finisce comodamente tra le braccia di Silvestri.

Al 76′ il Verona pareggia con Barak che di testa corregge in rete un perfetto cross di Lazovic. 10 minuti più tardi è il serbo a provarci dalla media distanza, ma la sua conclusione finisce sulla traversa. Dopo 3 minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine delle ostilità: Verona-Juventus termina 1-1.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni (84′ Dawidowicz), Sturaro (68′ Vieira), Ilic (46′ Veloso), Dimarco (52′ Lazovic); Barak, Zaccagni (84′ Bessa); Lasagna.

Allenatore: Ivan Juric

Juventus (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa (86′ Di Pardo), Bentancur, Rabiot, Ramsey (68′ McKennie), Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Fabio Maresca

Marcatori: 49′ Ronaldo (J), 76′ Barak (V)

Ammoniti: 18′ Ramsey (J), 33′ De Ligt (J), 46′ Barak (V) 91′ Dawidowicz (V)

Espulsi:

