Video Gol Highlights Juventus-Crotone 3-0: sintesi 22-02-2021

Video Gol Highlights Juventus-Crotone 3-0: i bianconeri battono i rossoblù e salgono al terzo posto in classifica a -8 dall’Inter capolista.

Dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Porto, la Juventus di Andrea Pirlo batte 3-0 il Crotone di Giovanni Stroppa e sale al terzo posto in classifica scavalcando, in un colpo solo, Lazio, Atalanta e Roma. A decidere la sfida dell’Allianz Stadium, valevole per la 23° giornata di campionato in Serie A sono le reti di Cristiano Ronaldo (doppietta) e Weston McKennie.

Il primo tiro “in porta” della partita è del Crotone con Reca che al 6′ calcia al volo dopo un ottimo cross di Messias; il tentativo del polacco finisce fuori alla destra di Buffon. Al 18′ bell’azione della Juventus con Ramsey che non riesce a trovare la via del gol dopo un’ottima combinazione Danilo–Ronaldo.

9 minuti dopo Chiesa va sul fondo e mette in mezzo per CR7 che a porta vuota non trova lo specchio della porta. Al 32′, dopo un’azione confusa, la palla finisce sui piedi di De Ligt che conclude di sinistro mandando però a lato. 5 minuti più tardi altro bel traversone di Chiesa che pesca Ramsey al centro dell’area di rigore crotonese, il gallese impatta bene di testa, ma il pallone sbatte sulla traversa e finisce fuori.

Pochi istanti dopo la Vecchia Signora passa in vantaggio: Alex Sandro crossa da sinistra per Cristiano Ronaldo che sfugge bene alla marcatura dei difensori rossoblù e di testa fa 1-0. A 3 minuti dal termine del primo tempo Chiesa addomestica bene sulla destra e rientra sul sinistro, ma la sua conclusione finisce fuori alla destra di Cordaz.

Al 46′ Ronaldo raddoppia mettendo in rete, ancora di testa, dopo un ottimo cross di Ramsey. Prima del duplice fischio di Marini il fenomeno portoghese ha anche il tempo di sprecare, a porta vuota, l’occasione del 3-0. La prima frazione termina quindi con la Juventus in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta dell’ex Real Madrid.

Per vedere la prima azione pericolosa del secondo tempo bisogna aspettare il 62′ con Ronaldo che, in contropiede, calcia male di sinistro non trovando la terza marcatura della sua partita. Sulla successiva ripartenza Messias, dall’interno dell’area juventina, impegna Buffon con un tiro che il numero 77 bianconero neutralizza senza problemi. CR7 ci riprova pochi minuti dopo, ma Cordaz gli dice no.

L’estremo difensore ospite non può nulla al 65′ sulla conclusione ravvicinata di McKennie che fa 3-0 con un potente tiro dall’interno dell’area di rigore calabrese. 4° gol in campionato per l’americano. Al 74′ Ramsey sciupa l’occasione del 4-0 calciando addosso a Cordaz dopo un controllo errato di Ronaldo su assist di Chiesa. Dopo 3 minuti di recupero Marini fischia la fine delle ostilità: Juventus batte Crotone 3-0.

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Demiral, Alex Sandro (86′ Frabotta); Chiesa (87′ Di Pardo), Bentancur (70′ Fagioli), McKennie, Ramsey (76′ Bernardeschi); Kulusevski (76′ Morata), Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo

Crotone (4-4-2): Cordaz; Pereira, Magallan, Golemic, Luperto (46′ Marrone); Messias, Molina (72′ Zanellato), Vulic, Reca (67′ Rispoli); Ounas (72′ Simy), Di Carmine (77′ Rivière).

Allenatore: Giovanni Stroppa

Arbitro: Valerio Marini

Marcatori: 38′ e 46′ Ronaldo (J), 65′ McKennie (J)

Ammoniti: 20′ Ramsey (J), 50′ Danilo (J), 53′ Marrone (C), 91′ Frabotta (J)

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

