Gravina: “Play-off/out o algoritmo in caso di nuovo stop. Serie A 2020-2021 inizia il 12 settembre oppure modifica format”

La Serie A è pronta a ripartire, ma in caso di nuovo stop, Gravina illustra i piani B (playoff e playout) e C (basare il tutto su un algoritmo) per terminare la stagione.

Giovedì, Governo, FIGC e Lega Calcio si sono incontrate per decidere il futuro della stagione 2019-2020 nei campionati professionistici italiani. Un incontro che, come molti si aspettavano, ha avuto esito positivo visto che Serie A e Serie B ripartiranno il prossimo 19-20 giugno (la Serie C attende invece ancora di conoscere la data della ripartenza).

Una ripartenza che però, almeno per il massimo campionato, avverrà già il 13-14 giugno con le gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia a cui farà poi seguito la finale programmata per il 17 giugno. Insomma tutto è stabilito, resta ora solo da organizzare e programmare il tutto nei minimi dettagli.

In questo senso, lo stesso Gravina, in un’intervista rilasciata a s Sky Sport, ha detto:

Continuiamo a lavorare, siamo in un momento delicato come quello della programmazione e dell’organizzazione. Dobbiamo prestare molta attenzione a tutto.

Gabriele Gravina, presidente FIGC

Il numero uno della FIGC, alla domanda su quali siano i piani B e C, inerenti a playoff/playout e cristallizzazione della classifica, ha poi dichiarato:

Il nostro piano B è molto chiaro ed è contenuto all’interno di una delibera di Consiglio Federale che prevede in caso di nuova momentanea sospensione del campionato di far ricorso ai playoff e ai playout, per far sì che ci siano risultati legati al merito sportivo. Nel caso in cui la Serie A dovesse subire una sospensione definitiva utilizzeremo un algoritmo, legato ai risultati ottenuti sul campo, in modo che si arrivi alla definizione di questo campionato. Ci sarà la cristallizzazione della classifica e sarà comunque utilizzato anche l’algoritmo.

Sull’inizio della stagione 2020-2021 con un eventuale nuovo format, Gravina ha infine affermato:

Se il campionato ripartirà il 12 settembre cercheremo di mettere varie partite anche intorno a Natale, in modo da terminare tutto in tempi giusti. L’auspicio è che si possa riprendere nel migliore dei modi e che possa andare tutto liscio, altrimenti potremmo pensare ad un nuovo format.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS