Ripresa Serie A, calendario: il 20 i recuperi, poi 27° giornata il 22-23-24 giugno, si finisce il 2 agosto

La Lega Serie A ha deciso il nuovo calendario con la ripresa della Serie A. Infatti, dopo la Coppa Italia, che si svolgerà tra il 13 e il 17 giugno, tornerà il campionato con i recuperi della 25° giornata il 20 giugno e, poi, solo nel turno infrasettimanale tra il 22 e il 24 giugno proseguirà il calendario con la 27° giornata, per poi chiudere la stagione entro il 2 agosto

Dopo l’ufficialità della ripresa della Serie A, il calcio italiano non ha perso tempo e ha subito voluto decidere come tornare in campo.

Infatti, la Lega Serie A doveva decidere come costruire il nuovo calendario vagliando tra due ipotesi: iniziare il 20 giugno con la 27° giornata di campionato, facendo recuperare le quattro partite del 25° turno nel primo turno infrasettimanale del 22, 23 e 24 giugno; oppure, appunto, cominciare con i recuperi e solo dopo proseguendo con il calendario ufficiale.

Ebbene, la Lega ha deciso di iniziare in maniera soft, visto che dal 13 al 17 giugno si disputerà la Coppa Italia con le due semifinali di ritorno, Juventus-Milan il 13 e Napoli-Inter il 14, e la finale, appunto, tre giorni dopo, dando prima spazio ai recuperi, Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Hellas Verona-Cagliari.

Quindi, i recuperi si disputeranno il 20 giugno, dando il via ad un tour de force che proseguirà subito con un turno infrasettimanale, che si svolgerà il 22, 23 e 24 giugno, in cui tornerà effettivamente il calendario ufficiale con la 27° giornata di campionato, 8° turno del girone di ritorno.

In totale, comunque, si giocheranno la bellezza di 124 partite in 44 giorni, visto che il nuovo calendario prevede la conclusione della stagione calcistica 2019-2020 entro il 2 agosto.

Ancora da decidere, invece, per quanto riguarda gli orari, per i quali dovranno esserci nuovi incontri con l’AIC, ma saranno sicuramente suddivisi in tre fasce, eliminando sicuramente le partite in mattinata e primo pomeriggio, disputandole quindi solo nel secondo pomeriggio e in serata a causa delle temperature estive.

Nei prossimi giorni arriveranno, quindi, novità sugli orari e il calendario ufficiale con anticipi e posticipi, ma nel frattempo ecco le nuove date:

Sabato 20-domenica 21 giugno: recuperi 25.a giornata

ATALANTA-SASSUOLO

INTER-SAMPDORIA

TORINO-PARMA

VERONA-CAGLIARI

Lunedì 22-martedì 23-mercoledì 24 giugno: 27.a giornata

ATALANTA-LAZIO

BOLOGNA-JUVENTUS

FIORENTINA-BRESCIA

GENOA-PARMA

INTER-SASSUOLO

LECCE-MILAN

ROMA-SAMPDORIA

SPAL-CAGLIARI

TORINO-UDINESE

VERONA-NAPOLI

Sabato 27-domenica 28 giugno: 28.a giornata

BRESCIA-GENOA

CAGLIARI-TORINO

JUVENTUS-LECCE

LAZIO-FIORENTINA

MILAN-ROMA

NAPOLI-SPAL

PARMA-INTER

SAMPDORIA-BOLOGNA

SASSUOLO-VERONA

UDINESE-ATALANTA

Martedì 30 giugno-mercoledì 1 luglio: 29.a giornata

ATALANTA-NAPOLI

BOLOGNA-CAGLIARI

FIORENTINA-SASSUOLO

GENOA-JUVENTUS

INTER-BRESCIA

LECCE-SAMPDORIA

ROMA-UDINESE

SPAL-MILAN

TORINO-LAZIO

VERONA-PARMA

Sabato 4-domenica 5 luglio: 30.a giornata

BRESCIA-VERONA

CAGLIARI-ATALANTA

INTER-BOLOGNA

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-MILAN

NAPOLI-ROMA

PARMA-FIORENTINA

SAMPDORIA-SPAL

SASSUOLO-LECCE

UDINESE-GENOA

Martedì 7-mercoledì 8 luglio: 31.a giornata

ATALANTA-SAMPDORIA

BOLOGNA-SASSUOLO

FIORENTINA-CAGLIARI

GENOA-NAPOLI

LECCE-LAZIO

MILAN-JUVENTUS

ROMA-PARMA

SPAL-UDINESE

TORINO-BRESCIA

VERONA-INTER

Sabato 11-domenica 12 luglio: 32.a giornata

BRESCIA-ROMA

CAGLIARI-LECCE

FIORENTINA-VERONA

GENOA-SPAL

INTER-TORINO

JUVENTUS-ATALANTA

LAZIO-SASSUOLO

NAPOLI-MILAN

PARMA-BOLOGNA

UDINESE-SAMPDORIA

Martedì 14-mercoledì 15 luglio: 33.a giornata

ATALANTA-BRESCIA

BOLOGNA-NAPOLI

LECCE-FIORENTINA

MILAN-PARMA

ROMA-VERONA

SAMPDORIA-CAGLIARI

SASSUOLO-JUVENTUS

SPAL-INTER

TORINO-GENOA

UDINESE-LAZIO

Sabato 18-domenica 19 luglio: 34.a giornata

BRESCIA-SPAL

CAGLIARI-SASSUOLO

FIORENTINA-TORINO

GENOA-LECCE

JUVENTUS-LAZIO

MILAN-BOLOGNA

NAPOLI-UDINESE

PARMA-SAMPDORIA

ROMA-INTER

VERONA-ATALANTA

Martedì 21-mercoledì 22 luglio: 35.a giornata

ATALANTA-BOLOGNA

INTER-FIORENTINA

LAZIO-CAGLIARI

LECCE-BRESCIA

PARMA-NAPOLI

SAMPDORIA-GENOA

SASSUOLO-MILAN

SPAL-ROMA

TORINO-VERONA

UDINESE-JUVENTUS

Sabato 25-domenica 26 luglio: 36.a giornata

BOLOGNA-LECCE

BRESCIA-PARMA

CAGLIARI-UDINESE

GENOA-INTER

JUVENTUS-SAMPDORIA

MILAN-ATALANTA

NAPOLI-SASSUOLO

ROMA-FIORENTINA

SPAL-TORINO

VERONA-LAZIO

Martedì 28-mercoledì 29 luglio: 37.a giornata

CAGLIARI-JUVENTUS

FIORENTINA-BOLOGNA

INTER-NAPOLI

LAZIO-BRESCIA

PARMA-ATALANTA

SAMPDORIA-MILAN

SASSUOLO-GENOA

TORINO-ROMA

UDINESE-LECCE

VERONA-SPAL

Sabato 1-domenica 2 agosto: 38.a giornata

ATALANTA-INTER

BOLOGNA TORINO

BRESCIA-SAMPDORIA

GENOA-VERONA

JUVENTUS-ROMA

LECCE-PARMA

MILAN-CAGLIARI

NAPOLI-LAZIO

SASSUOLO-UDINESE

SPAL-FIORENTINA.

