Gp d’Imola 2022. Risultato inedito di questa ultima sessione di prove libere, dopo le qualifiche di ieri e prima dell’attesissima Sprint Race, in partenza alle 16.30. Al comando si posiziona George Russel, in quarta posizione il suo compagno di scuderia nonché otto volte campione del mondo Lewis Hamilton. In mezzo le duellanti di questa stagione, con Perez della Red Bull in seconda piazza e Leclerc in terza.

Alla partenza di questa sessione la Red Bull monta gomme morbide, mentre la Ferrari ha le medie. Questa ultima prova è stata effettuata dai piloti con carico di carburante a bordo. Ci sono gli ultimi dettagli da sistemare, prima della Sprint Race e soprattutto del gran premio di domani.

I due uomini Red Bull all’inizio sono i più veloci. Però a parti invertite, ovvero primo Perez e secondo Verstappen. Il pilota messicano (soprannominato Checo) è l’unico che nella prima parte riesce a scendere l’1:20.

Poi sale in cattedra Hamilton che si piazza in seconda posizione ad appena due decimi da Perez. I due ferraristi paiono lontani, girando sopra l’1:21 abbondante. Perez sarà l’unico che riuscirà a mantenere questi ritmi per tutta la sessione. Il suo compagno di squadra si allontanerà man mano che passano i minuti.

La McLaren è in difficoltà, con pochi giri sia per Ricciardo che per Norris. A circa mezz’ora dall’inizio della sessione ecco che Russel piazza il colpo stampando un 1’19”457, che gli garantisce la prima posizione.

La stabilità della Red Bull si vede nel cambio gomme. Il passaggio alle medie non costa molto, visto che i tempi di Verstappen rimangono sempre gli stessi. Poco meno di due decimi di distacco dal suo giro veloce con le soft. Anche Perez sulla medesima mescola viaggia su 1’19”595.

Nel finale di sessione Leclerc torna a girare sotto l’1’20’, chiudendo la sessione con un 1’19”740. Verstappen gira lento di un secondo rispetto al suo compagno di squadra, mentre Sainz non va oltre la sesta piazza.

Ecco il risultato finale delle PL2 di Imola: