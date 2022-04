F1 GP Emilia Romagna 2022, risultati Qualifiche: Verstappen in pole su Leclerc

Il Campione del Mondo partirà davanti nella Sprint Qualifying, seguito da Leclerc, Norris e Magnussen. Sainz a muro, Mercedes out in Q2

Le Qualifiche del venerdì di Imola vedono prevalere, al termine di una sessione estremamente travagliata (ben 5 bandiere rosse), Max Verstappen, alla 14.esima pole in carriera, prima stagionale. L’olandese ha ottenuto un 1:27.999 su pista bagnata, +0.779 davanti a Charles Leclerc. Lo sviluppo delle Qualifiche ha portato ad una seconda fila a sorpresa, occupata dalla McLaren di Lando Norris (+1.132) e dalla Haas di Kevin Magnussen (+1.165). In terza fila l’Alpine di Fernando Alonso (+1.203) e la seconda McLaren di Daniel Ricciardo (+1.743).

Solo 7° Sergio Perez (+1.809), accompagnato in quarta fila da Valtteri Bottas su Alfa Romeo (+2.440); chiudono la top10 l’Aston Martin di Sebastian Vettel (+3.063) e l’altra rossa di Carlos Sainz, che non ha partecipato alla Q3 dopo aver stampato la sua monoposto contro le barriere in uscita dalla Rivazza ad inizio Q2. Per la prima volta da Suzuka 2012, le due Mercedes non superano la Q2: George Russell scatterà 11°, affiancato da Mick Schumacher (Haas), Lewis Hamilton solo 13°, con Guanyu Zhou (Alfa Romeo) al suo fianco. Ottava fila con Lance Stroll (Aston Martin) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri), nona con Pierre Gasly (AlphaTauri) e Nicholas Latifi (Williams). Chiudono in decima Esteban Ocon (Alpine) ed Alexander Albon (Williams).

F1 GP EMILIA ROMAGNA 2022, CRONACA QUALIFICHE

La prima parte delle Qualifiche imolesi parte con la traiettoria ideale praticamente asciutta, tanto che tutti (eccetto i Mercedes) vanno subito in pista con pneumatici slick (soft). Dopo pochi minuti, però, arriva la prima bandiera rossa, provocata da Alex Albon, sulla cui Williams il cestello dei freni posteriore destro prima va in fiamme e poi esplode, lasciando vari detriti per la pista. Dopo la sospensione, è Leclerc a far segnare il miglior tempo (1:18.796), davanti a Verstappen e Sainz. Eliminati, oltre all’anglo-thailandese, delle deludenti AlphaTauri, Latifi ed Ocon, il quale ha avuto problemi tecnici sulla sua Alpine. Avanti di un nulla Hamilton, che precede Tsunoda di appena 4 millesimi.

Sainz a muro durante le Q2 delle Qualifiche di Imola.

Pista quasi asciutta per la Q2, ma con pioggia in rapido avvicinamento. La foga di far segnare in fretta dei tempi interessanti costa caro a Sainz, che perde il controllo della sua Ferrari in uscita dalla Rivazza e finisce a muro. Durante la sospensione ecco che arriva la pioggia, che impedisce a chiunque di poter migliorare, soprattutto ai piloti dall’11.esima alla 15.esima posizione: si tratta di Russell, Schumacher, Hamilton, Zhou e Stroll, tutti ovviamente eliminati. Il miglior tempo di sessione è di Verstappen (1:18.793).

Alla Q3 partecipano le due Ferrari (chiaramente solo Leclerc), le due Red Bull, le due McLaren, la Alpine di Alonso, la Haas di Magnussen, l’Alfa di Bottas e l’Aston Martin di Vettel. Con la pioggia l’asfalto è da intermedie. Nemmeno il tempo di cominciare, però, che arriva una nuova bandiera rossa, con Magnussen fuori alle Acque Minerali, salvo riuscire a ripartire dopo qualche manovra nella via di fuga. Si riparte dopo pochi minuti e il #1 della Red Bull fa in tempo a far segnare un 1:27.999, qualche istante prima dell’ennesima rossa, provocata stavolta dal parcheggio di Bottas dopo la Variante Alta (possibili problemi tecnici).

Si riparte con poco più di due minuti e mezzo sul cronometro, ma ancora una volta non si riesce a far nulla. Con Verstappen, Leclerc e Perez primi a passare sul traguardo, è Norris a provocare la quinta e definitiva bandiera rossa, andando a ‘baciare’ le barriere, sempre alle Acque Minerali. L’olandese, così, conquista la pole per la SQ di domani, davanti a Leclerc, Norris, Magnussen, Alonso, Ricciardo, Perez, Bottas e Vettel, con Sainz che si schiererà in 10° posizione.