Giro d’Italia 2023: prima crono ad Evenepoel. Ganna è secondo

Giro d’Italia 2023, Remco Evenepoel suona il primo squillo nella crono inaugurale sul litorale abruzzese. Il belga della Quick-Step manda un forte messaggio al rivale Pogacar, ottavo, e già costretto a recuperare 42 secondi in classifica. Filippo Ganna si prende il secondo posto, mentre il podio è completato dal portoghese Almeida.

Remco Evenepoel si prende la prima tappa del Giro d’Italia 2023: la corsa rosa è scattata ieri, dalla bellissima costa dei Trabocchi, lungo il litorale abruzzese (Fossacesia Marina). Una cronometro di 19,6 Km, con arrivo ad Ortona, nella quale tutti aspettavano l’exploit di Filippo Ganna, vincitore della cronometro individuale nelle ultime tre edizioni, ma che invece ha elevato sul podio quello che si preannuncia uno dei due grandi favoriti alla vittoria finale: Remco Evenepoel.

Il belga ha dominato la prima prova contro il tempo, fissando il cronometro a 17:10. L’unico in grado di impensierirlo è stato proprio il nostro Ganna. Il verbanese accusa infatti 15 secondi di ritardo al traguardo, e proverà ora a mantenere una posizione alta in classifica, prima che le montagne (il Gran Sasso è il primo grande scoglio) aprano la strada a chi ambisce a sfilare in rosa sui Fori imperiali il prossimo 28 maggio.

Più staccato dalla coppia di testa (17:43 il tempo finale) è il portoghese Joao Almeida, che si toglie la soddisfazione di lasciarsi alle spalle altri specialisti delle crono come lo svizzero Kung, quinto a 17:47.

Remco Evenepoel si veste di rosa nella prima tappa del Giro d’Italia 2023. Foto dall’account Twitter del ciclista belga (@evenepoelremco)

Con questa vittoria, Remco Evenepoel lancia un primo messaggio, forte e chiaro, alla concorrenza. Tadej Pogacar, prima volta al Giro per lui, è ottavo al termine della prova, e si trova costretto a recuperare già 43 secondi di gap.

Oggi, in programma c’è la Teramo-San Salvo, 202 km pianeggianti sempre sul litorale abruzzese. Occasione per i velocisti di imprimere il proprio nome nell’albo della corsa rosa, e per mettere benzina nelle gambe, in attesa di frazioni più impegnative.