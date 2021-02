Genoa-Napoli Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 06-02-2021

Tutto quello che c’è da sapere su Genoa-Napoli, sfida in programma sabato alle 20:45, valevole per la 21° giornata di campionato in Serie A.

Il pareggio per 0-0 maturato ieri sera contro l’Atalanta nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, ha rimandato il discorso qualificazione alla finale, per il Napoli di Gennaro Gattuso, alla gara di ritorno del Gewiss Stadium in programma la settimana prossima. Un pareggio che lascia aperto ogni scenario con i partenopei che avranno l’obbligo raggiungere l’atto conclusivo della manifestazione per salvare una stagione che, seppur positiva, li vede attualmente quinti in graduatoria, fuori dalla zona Champions.

Prima di ripensare all’Atalanta c’è però da battere un Genoa in forma, reduce da 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 4, rigenerato dalla cura Ballardini. Con l’arrivo in panchina del tecnico ravennate i rossoblù infatti si sono tirati fuori dalla zona retrocessione portandosi addirittura a +6 sul terzultimo posto del Cagliari. Per parlare di salvezza in cassaforte è ancora presto, ma se Mattia Destro dovesse continuare a segnare con questa frequenza, allora è possibile che il Grifone quest’anno veda la salvezza prima di maggio.

Genoa-Napoli, 21° giornata Serie A 06-02-2021

Le ultime sulle formazioni di Genoa e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Ballardini dovrebbe schierare i suoi con un classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Perin in porta. Davanti a lui, Masiello, Radovanovic e Criscito. Centrocampo a cinque con Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman e Czyborra. In attacco il duo formato da Destro e Shomurodov.

Gattuso dovrebbe invece optare per un più offensivo 4-3-3. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Bakayoko, Elmas e Zielinski. Davanti il tridente formato da Lozano, Petagna e Politano.

Probabili formazioni Genoa-Napoli

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano.

Come vedere Genoa-Napoli in diretta Tv e streaming

Genoa-Napoli sarà visibile, a partire dalle 20:45, su DAZN1 (canale 209 del satellite). Via streaming invece, il match tra genovesi e napoletani sarà visibile mediante collegamento al sito internet della stessa emittente.

Dove ascoltare la radiocronaca di Genoa-Napoli

La radiocronaca di Genoa-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 20:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Genoa e Napoli sono complessivamente 120 (103 in Serie A, 14 in Serie B e 3 in Coppa Italia) con un bilancio che dice 45 vittorie azzurre, 35 rossoblù e 40 pareggi. 165 i gol segnati dai partenopei, 150 quelli messi a referto dai genoani.

L’ultimo precedente risale ovviamente alla gara d’andata dello scorso 27 settembre terminata 6-0 in favore degli uomini di Gennaro Gattuso che hanno vinto per 1-2 anche l’ultimo match disputato a Marassi l’8 luglio 2020 (Serie A 2019-2020). Il Genoa non batte il Napoli dal 3-2 interno del 29 gennaio 2012 (Serie A 2011-2012), mentre il segno X manca da Napoli-Genoa 0-0 del 9 novembre 2019 (Serie A 2019-2020). L’ultimo pareggio al Ferraris è invece lo 0-0 del 21 settembre 2016 (Serie A 2016-2017).

