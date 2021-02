Coppa Italia, Video Highlights Napoli-Atalanta 0-0: Sintesi 3-2-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Napoli-Atalanta 0-0, Andata Semifinale Coppa Italia: pareggio a reti bianche tra Gattuso e Gasperini

Solo un pareggio senza reti tra Napoli e Atalanta allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche con lo storico nome di Stadio San Paolo, nella sfida d’andata delle semifinali di Coppa Italia.

Niente da fare per partenopei e bergamaschi, che dovranno giocarsi la qualificazione alla finale solo la prossima settimana nella sfida di ritorno.

La sintesi di Napoli-Atalanta 0-0

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti pressano in maniera asfissiante il tentativo di possesso palla, spesso troppo sterile, da parte dei padroni di casa ,che soffrono tantissimo l’aggressività degli avversari.

Dopo un mezzo miracolo di Ospina sul calcio di punizione di Muriel diretto all’incrocio, i padroni di casa rispondono con un destro di Insigne, sul quale si supera Gollini.

Con il passare dei minuti i padroni di casa scompaiono dal campo e vanno in completa balia degli ospiti, che fanno ciò che vogliono sulla trequarti, approfittando dell’approssimazione della fase difensiva del nuovo assetto tattico degli avversari.

Ad alzare la saracinesca è Ospina, che risulta decisivo su Pessina, con Freuler incapace di trovare la porta sulla ribattuta, mentre Toloi sbaglia clamorosamente a tu per tu con il portiere, dopo una bella triangolazione con Muriel, che poco dopo è poco cinico in fase di conclusione, così come il compagno Zapata, che prima è impreciso al volo e poi impegna Ospina alla presa bassa.

Solo nel finale i padroni di casa riescono ad alzare il baricentro mettendo in difficoltà la difesa degli ospiti con una bella giocata di Demme.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco nel secondo tempo, in cui c’è molto più equilibrio, visto che i padroni di casa riescono a compattarsi in fase difensiva, soffrendo meno le triangolazioni degli ospiti, che sembrano meno aggressivi nel pressing e meno veloci nel trovare gli attaccanti.

Eppure, ci vuole il solito Ospina per negare la gioia del gol a Muriel in uscita ed è attento sulla conclusione di Zapata, mentre Gosens non trova la porta da buona posizione, mentre i padroni di casa si rendono pericolosi solo con un colpo di testa di Koulibaly alto sulla traversa.

Video Gol Highlights di Napoli-Atalanta 0-0

Il tabellino di Napoli-Atalanta 0-0

Napoli (3-4-3): Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Demme (Dal 67′ Elmas), Bakayoko, Hysaj; Politano (Dal 67′ Petagna), Lozano (Dal 82′ Osimhen), Insigne (Dal 69′ Zielinski). All.: Gattuso.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Mahele, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina (Dal 73′ Pasalic); Muriel (Dal 73′ Ilicic), Zapata (Dal 80′ Lammers). All.: Gasperini.

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Gol: –

Ammoniti: Romero, Koulibaly

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS