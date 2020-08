Genoa-Hellas Verona Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 2-8-2020

Genoa-Hellas Verona, 38° e ultima giornata di Serie A, mette in palio 3 punti preziosissimi per i rossoblu che vincendo raggiungerebbero la salvezza matematica.

La sfida di domani (fischio d’inizio fissato alle 20:45) che metterà difronte Genoa ed Hellas Verona vale tantissimo per i padroni di casa che vincendo avrebbero la certezza matematica di restare in Serie A anche l’anno prossimo.

Gli uomini di Davide Nicola, dopo il tonfo col Sassuolo di qualche giorno fa, hanno visto ridursi a 1 punto il vantaggio sul Lecce terzultimo, che vincendo in casa dell’Udinese ha rimandato all’ultima giornata il discorso salvezza.

I genoani possono contare su varie combinazioni per restare comunque in Serie A, ma è necessario che il Lecce non vinca contro il Parma nella gara che si giocherà in contemporanea al Via Del Mare.

Le ultime sulle formazioni di Genoa e Verona

Per quanto riguarda le formazioni, Nicola dovrebbe schierare il suo Genoa con il classico 3-5-2. Perin quindi in porta con, davanti a lui, Romero, C. Zapata e Masiello. Centrocampo a cinque con Biraschi, Lerager, Schone, Jagiello e Criscito. In attacco il duo formato da Pandev e Pinamonti.

Il Verona di Juric dovrebbe invece presentarsi con più articolato 3-4-2-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Radunovic tra i pali. A fargli da scudo, Rrahmani, Gunter e Dimarco. A centrocampo spazio a Faraoni, Amrabat, Veloso e Lazovic con Zaccagni e Pessina sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Di Carmine.

Genoa-Hellas Verona, 38° giornata di Serie A.

Probabili formazioni Genoa-Hellas Verona

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, C. Zapata, Masiello; Biraschi, Lerager, Schone, Jagiello, Criscito; Pandev, Pinamonti.

Hellas Verona (3-4-2-1): Radunovic; Rrahmani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.

Come vedere Genoa-Hellas Verona in diretta TV e streaming

Genoa-Hellas Verona sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare DAZN al canale DAZN 1 a partire dalle 20:45. Via streaming, invece, il match sarà visibile mediante collegamento al sito internet della stessa emittente.

Dove ascoltare la radiocronaca di Genoa-Hellas Verona

La radiocronaca di Genoa-Hellas Verona sarà disponibile, a partire dalle 20:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

Precedenti e statistiche

Considerando solo le gare giocate a Marassi, i precedenti tra Genoa ed Hellas Verona, in Serie A, sono complessivamente 12 con un bilancio che sorride ampiamente ai rossoblu che guidano la contesa con 8 vittorie a fronte delle sole 2 degli scaligeri. 2 i pareggi invece. 22 i gol messi a segno dai genoani, 9 quelli messi a referto dai gialloblu.

L’ultimo precedente al Ferraris risale alla stagione 2017-2018 e precisamente al 23 aprile 2018 quando gli uomini, al tempo allenati da Davide Ballardini, sconfissero per 3-1 quelli guidati da Fabio Pecchia. Per trovare invece le uniche due vittorie dei veronesi in terra ligure bisogna tornare addirittura al 1982 e 1989: in entrambe le occasioni il risultato fu di 0-1. Infine, il segno X manca dal 29 aprile 1984 (1-1).

