Diretta tv Sky-Dazn e arbitri 37° giornata Serie A 2019-2020

Ecco il programma della 38° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

Ci sono ancora tanti verdetti da scoprire in questa 38° giornata di Serie A, 19° turno del girone di ritorno, tra un secondo posto ancora da assegnare e l’ultima squadra retrocessa ancora da decidere.

Ad aprire le danze sarà la Sampdoria a Brescia, già retrocessa, visibile su Dazn, così come lo scontro diretto per il secondo posto tra Atalanta e Inter, dal quale potrebbe uscire vincente la Lazio, in diretta su Sky, a Napoli, mentre il Milan sfida il Cagliari e la Juventus ha il big match contro la Roma, inutile ai fini della classifica, sempre sabato in contemporanea.

Tutte le altre si disputeranno domenica, a partire dall’incrocio tra Spal e Fiorentina, sempre su Sky, continuando con le sfide tra Bologna e Torino e tra Udinese e Sassuolo.

Infine, gli occhi saranno tutti puntati sulle due partite che decidono la salvezza: il Genoa ospita il Verona su Dazn e il Lecce cerca la salvezza in casa contro il Parma su Sky.

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

Brescia-Sampdoria – sabato 1 agosto ore 18:00 – DAZN

Atalanta-Inter – sabato 1 agosto ore 20:45 – DAZN

Juventus-Roma – sabato 1 agosto ore 20:45 – SKY

Milan-Cagliari – sabato 1 agosto ore 20:45 – SKY

Napoli-Lazio – sabato 1 agosto ore 20:45 – SKY

Spal-Fiorentina – domenica 2 agosto ore 18:00 – SKY

Bologna-Torino – domenica 2 agosto ore 20:45 – SKY

Genoa-Hellas Verona – domenica 2 agosto ore 20:45 – DAZN

Lecce-Parma – domenica 2 agosto ore 20:45 – SKY

Sassuolo-Udinese – domenica 2 agosto ore 20:45 – SKY

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:

BRESCIA – SAMPDORIA Sabato 01/08 h. 18.00

FABBRI

RASPOLLINI – SACCENTI

IV: ABBATTISTA

VAR: GIUA

AVAR: VALERIANI

ATALANTA – INTER Sabato 01/08 h. 20.45

GIACOMELLI

PERETTI – BINDONI

IV: DOVERI

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN

JUVENTUS – ROMA Sabato 01/08 h. 20.45

ROCCHI

SCHENONE – PAGANESSI

IV: ORSATO

VAR: BANTI

AVAR: MELI

MILAN – CAGLIARI Sabato 01/08 h. 20.45

SERRA

GORI – CANGIANO

IV: PAIRETTO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: GALETTO

NAPOLI – LAZIO Sabato 01/08 h. 20.45

CALVARESE

BACCINI – VECCHI

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS