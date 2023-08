Fiorentina saluta Cabral, in arrivo con vista Conference League, un pupillo di Italiano: Nzola

La Fiorentina dopo essere stata ripescata in Conference League, saluta il grande protagonista della passata stagione, Cabral. Al suo posto, un vecchio pallino di Italiano, Nzola dallo Spezia

La Fiorentina dopo essere stata ripescata in Conference League cambia pelle in attacco. Il grande protagonista della cavalcata europea, Arthur Cabral è pronto a vestire la maglia del Benfica. Al suo posto un vecchio pallino di Italiano: M’Bala Nzola.

Porte girevoli alla Fiorentina. Intanto si sono spalancate quelle europee dopo la sentenza UEFA che ha escluso la Juventus. Per il secondo anno consecutivo la squadra di Vincenzo Italiano parteciperà alla Conference League. Per accedere alla fase ai gironi, nei play-off affronterà la vincente tra il Rapid Vienna e il Debrecen, per quello che si preannuncia uno scontro austro-ungarico.

Uno scontro in cui il cavaliere Arthur Cabral non sarà presente. Secondo la Gazzetta dello Sport la Fiorentina avrebbe accettato la proposta del Benfica, un operazione di calciomercato da 20 milioni di euro con tanto di bonus. L’ennesima plusvalenza del sempre più Magnifico Rocco Commisso, che un anno e mezzo fa lo aveva acquistato dal Basilea per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

Ai sedicesimi di Conference League, la stella di Cabral aveva illuminato il cielo portoghese. Grazie alla doppietta di Jovic e le magie del cavaliere la Fiorentina aveva sbancato per 4-0 il campo del Braga. Il Benfica ha preso nota e con una proposta irrinunciabile ha convinto la dirigenza, che ha immediatamente ripreso i contatti con lo Spezia, per un vecchio pallino di mister Italiano.

Fiorentina, Italiano-Nzola di nuovo insieme: da Trapani a La Spezia una coppia vincente

Se Cabral è prossimo a vestire la maglia del Benfica, la Fiorentina su indicazione di mister Italiano ha già pronto il sostituto. Dallo Spezia, secondo Sky Sport, con tanto di conferma da parte di Barone, è in arrivo Nzola. Un operazione di calciomercato da 13 milioni di euro, che sarà ufficializzata nelle prossime ore dopo le consuete visite mediche, fondamentali come nel mancato passaggio di Castrovilli al Bournemouth.

Mister Italiano conosce perfettamente Nzola, avendolo avuto a disposizione sia nel Trapani che nello Spezia. Un rapporto iniziato sui campi della Serie C in Sicilia, quando entrambi erano all’inizio delle loro rispettive carriere, ottenendo una storica promozione in Serie B, nella stagione 2018-19.

Il legame tra Italiano e Nzola è proseguito sempre via mare, raggiungendo le sponde liguri dello Spezia. Più che ancorarsi nello scoglio hanno proseguito a vincere, raggiungendo la Serie A. Un trampolino di lancio per entrambe le carriere con il terzo incrocio che avverrà alla Fiorentina, con vista Europa.

Nzola alla Fiorentina sarà accolto da una tifoseria esigente ma allo stesso tempo molto passionale. Nonostante il calciomercato viola fin qui non abbia soddisfatto i palati più fini, Mina ed Infantino su tutti, la campagna abbonamenti ha oltrepassato quota 15000, segno tangibile di un amore e di una fiducia incondizionata nei confronti del Magnifico Rocco Commisso.