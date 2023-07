Sentenza UEFA, Juventus esclusa dalla Conference League: Fiorentina al suo posto

È arrivata la sentenza della UEFA: la Juventus è stata esclusa dalle competizioni europee per un solo anno. Nella prossima Conference League, l’Italia sarà rappresentata dalla Fiorentina.

La UEFA ha deciso: la Juventus dovrà stare fuori dalle competizioni europee per un anno, pagando anche una multa di 20 milioni di euro. Al suo posto, essendo arrivata ottava in campionato, giocherà la Fiorentina.

Con un comunicato l’UEFA ha spiegato le motivazioni: “La Juventus ha violato il quadro normativo della UEFA e ha violato l’accordo transattivo firmato nell’agosto 2022. Di conseguenza, la Prima Camera del CFCB ha deciso di escludere la Juventus dalle competizioni UEFA maschili per club 2023/24 e imporre al club un ulteriore contributo finanziario di 20 milioni di euro. Di questo importo, 10 milioni di euro sono condizionali e saranno applicati solo se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non saranno conformi ai requisiti contabili definiti nell’Allegato G del Regolamento per le licenze per club e la sostenibilità finanziaria UEFA“

Juventus, fuori dalla Conference League: niente ricorso

La Juventus è stata esclusa dalla Conference League. Il presidente Ferrero con un comunicato ha spiegato che la società non presenterà appello contro questo giudizio.

Chiusura del procedimento dello UEFA Club Financial Control Body July 28, 2023

Nel comunicato, il presidente della Juventus, Ferrero, ha voluto sottolineare con fermezza e convinzione il buon operato della società. Un dispiacere non partecipare alla prossima Conference League, ma che mette la parola fine a tante incertezze. Con orgoglio tipico bianconero, il presidente ha rilanciato per la prossima stagione: Nonostante questa sofferta decisione possiamo adesso affrontare la nuova stagione guardando il campo e non i tribunali sportivi. Adesso testa al Campionato e alla Coppa Italia: ci impegneremo al massimo per dare ai nostri tifosi le più grandi soddisfazioni possibili in queste competizioni”.