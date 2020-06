Finale Coppa Italia, Napoli-Juventus in Diretta Tv-Streaming e probabili formazioni 17-06-2020

Domani sera all’Olimpico di Roma, con fischio d’inizio fissato alle 21:00, va in scena Napoli-Juventus, attesissima finale di Coppa Italia. I partenopei di Gennaro Gattuso contro i bianconeri di Maurizio Sarri.

Archiviate le gare di ritorno delle semifinali che hanno visto Napoli e Juventus eliminare rispettivamente Inter e Milan, domani è il turno della finalissima che vedrà gli azzurri di Gennaro Gattuso e i bianconeri dell’ex, Maurizio Sarri, contendersi il primo trofeo stagionale.

Entrambe le compagini vogliono ovviamente conquistare il trofeo che, seppur scarsamente considerato all’inizio, rappresenta, ora come ora, un obiettivo che può dar valore ad un’intera stagione. Per i partenopei potrebbe significare infatti la garanzia di un posto in Europa che, considerata la posizione in campionato, non è ancora del tutto certo.

Per i bianconeri invece, potrebbe rappresentare il primo tassello per provare a conquistare uno storico Triplete sfuggito per poco nelle annate 2014-2015 e 2016-2017. Ma senza perderci in chiacchiere andiamo a vedere nel dettaglio tutto quello che riguarda Napoli-Juventus in termini di probabili formazioni, diretta TV e precedenti.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Juventus

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe affidarsi al suo solito 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Alex Meret prenderà il posto dello squalificato Ospina. Davanti a lui agiranno quindi Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo torna Fabian Ruiz che farà reparto insieme a Demme e Zielinski. Il tridente d’attacco sarà invece formato da Politano, Insigne e Mertens.

Anche Sarri dovrebbe optare per il 4-3-3. Buffon quindi in porta con, a fargli da scudo, Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo spazio a Khedira, Bentancur e Matuidi. In attacco il trio costituto da Cristiano Ronaldo, Dyabla e Cuadrado.

Napoli-Juventus

Probabili formazioni Napoli-Juventus

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Dybala.

Come vedere Napoli-Juventus in TV e Streaming

Napoli-Juventus sarà visibile esclusivamente ed in chiaro su Rai Uno a partire dalle 21:00. Via streaming sarà invece possibile assistere al match tra azzurri e bianconeri mediante l’apposito servizio della stessa emittente, Rai Play.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Juventus

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Juventus sulle frequenze di Rai Radio Uno a partire dalle 21:00.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Juventus sono, complessivamente, 172 con un bilancio che dice 41 vittorie azzurre, 49 pareggi e 82 successi bianconeri. 195 i gol realizzati dai partenopei, 270 quelli messi a referto dalla Vecchia Signora.

In Coppa Italia le due squadre si sono incontrate appena 11 volte con un bilancio che recita 5 vittorie del Napoli e 6 della Juventus. L’ultimo precedente in coppa nazionale risale alla stagione 2016-2017: erano le semifinali e nel doppio confronto la squadra, al tempo allenata da Max Allegri, eliminò quella guidata all’epoca da Maurizio Sarri.

C’è poi da ricordare la finale dell’edizione 2011-2012 quando il Napoli di Walter Mazzarri sconfisse 2-0 la Juventus di Antonio Conte che proprio contro i partenopei perse la sua prima e unica partita di quell’anno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

