Una mattinata decisamente complicata per il mondo dei social media. A partire dalle 09:30 di oggi, domenica 19 luglio 2026, migliaia di utenti in Italia e nel resto del mondo stanno riscontrando seri problemi di accesso a Facebook. Il disservizio, registrato con un picco improvviso di segnalazioni sulla piattaforma di monitoraggio Downdetector, sembra colpire in modo particolare chi tenta di collegarsi tramite browser e versione desktop (computer), sebbene si registrino anomalie in evoluzione anche da dispositivi mobili.

Il messaggio d’errore che spaventa gli utenti

Chi prova ad accedere alla propria homepage non si trova davanti al classico feed delle notizie, ma a una schermata bianca con un avviso ufficiale piuttosto perentorio:

Account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore riprova tra qualche minuto.

Inizialmente, questa dicitura ha generato un po’ di apprensione tra gli iscritti, facendo temere a molti un possibile attacco hacker o la sospensione improvvisa del proprio profilo personale. In realtà, non si tratta di un blocco individuale: l’errore è identico per chiunque e dipende esclusivamente da un malfunzionamento interno dei server di Meta. Non c’è quindi alcuna necessità di modificare le proprie password o avviare procedure di recupero.

Coinvolto tutto l’ecosistema Meta?

Sebbene i problemi principali si stiano concentrando su Facebook, la situazione appare in costante aggiornamento. Diverse segnalazioni stanno coinvolgendo anche gli altri servizi dell’universo Meta, in particolare Instagram e Facebook Messenger, dove gli utenti segnalano rallentamenti e difficoltà nel caricamento dei contenuti. Come spesso accade durante questi blackout tecnologici, la community si sta riversando in massa su piattaforme alternative (come X, l’ex Twitter) per verificare l’estensione del problema e scambiarsi informazioni.

Al momento, Meta non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali circa le cause tecniche del guasto o le tempistiche esatte per la risoluzione. L’unico consiglio utile per ora è avere un po’ di pazienza e attendere che i tecnici ripristinino la piena operatività dei sistemi prima di tentare un nuovo accesso.