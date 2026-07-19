Spence - Inter trattativa

MILANO – Continua senza sosta la missione dell’Inter per colmare il vuoto lasciato sulla corsia di destra dopo l’addio estivo di Denzel Dumfries. Sfumate per motivi diversi le piste che portavano a Marco Palestra e Anan Khalaili, la dirigenza nerazzurra ha rotto gli indugi stringendo i contatti per un vecchio obiettivo del calcio italiano: Djed Spence del Tottenham.

IL SÌ DI SPENCE E LO SCOGLIO DEGLI SPURS

Beppe Marotta e Piero Ausilio si sono mossi con decisione sul fronte del giocatore, incassando già il gradimento di massima e l’okay al trasferimento da parte dell’esterno inglese classe 2000. Spence, reduce dall’esperienza ai Mondiali con la sua nazionale, gradirebbe moltissimo il ritorno in Serie A dopo i mesi trascorsi in prestito al Genoa. Inoltre, il calciatore ha già aperto alla cessione dopo essere scivolato indietro nelle gerarchie del nuovo manager degli Spurs, Roberto De Zerbi.

Il vero ostacolo, tuttavia, è rappresentato dal costo del cartellino. Il Tottenham, forte anche della buona vetrina internazionale avuta dal giocatore, ha fissato una richiesta iniziale di ben 35 milioni di euro. Una cifra ritenuta elevata in Viale della Liberazione. L’Inter punta a far leva sulla volontà di Spence per impostare la trattativa su basi diverse, cercando di strappare un accordo per un prestito con diritto di riscatto che possa trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive.

IL FATTORE TATTICO E LE ALTERNATIVE DI MAROTTA

Il profilo di Djed Spence entusiasma particolarmente il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, che apprezza enormemente la straordinaria duttilità tattica dell’inglese. Spence, pur essendo un destro naturale, ha dimostrato di sapersi disimpegnare con efficacia su entrambe le fasce. Nel 3-5-2 dell’Inter andrebbe a ricoprire il ruolo di perfetto erede di Dumfries sulla destra, garantendo al contempo una validissima alternativa a gara in corso anche sulla corsia opposta.

Se i colloqui con gli Spurs dovessero arenarsi a causa delle pretese economiche inglesi, la dirigenza tiene comunque calde le piste alternative: nel casting per la fascia destra rimangono sempre vivi i nomi di Nahuel Molina dell’Atletico Madrid, del brasiliano Vanderson del Monaco e del giovane Givairo Read del Feyenoord.