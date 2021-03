Europei Under 21 2021: format, squadre, canali diretta TV-Streaming, calendario con date e orari

La settimana prossima iniziano gli Europei Under 21 2021: ecco a voi tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione che vedrà protagonista anche l’Italia di Paolo Nicolato.

L’attesa è finalmente finita: la settimana prossima scatterà il via agli Europei Under 21 2021 che vedranno in campo anche l’Italia di Paolo Nicolato. Gli Azzurrini, dopo aver vinto il proprio girone di qualificazione, sono stati inseriti in un raggruppamento tutt’altro che semplice, comprendente anche i campioni in carica della Spagna, i padroni di casa della Slovenia e la temibile Repubblica Ceca. L’edizione di quest’anno, che avrà luogo in Ungheria e Slovenia, per chi ancora non lo sapesse, vedrà in campo non più 12 squadre, bensì 16 e si svolgerà in due lassi di tempo ben distinti: dal 24 al 31 marzo la fase a gironi, dal 31 maggio al 6 giugno la fase a eliminazione diretta. Tale divisione temporale è legata alla pandemia di Coronavirus che ha costretto a rinviare di un anno l’Europeo delle nazionali maggiori che si disputerà dall’11 giugno all’11 luglio 2021.

Europei Under 21 2021: tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione.

Europei Under 21 2021: il format della manifestazione e le nazionali partecipanti

Il format degli Europei Under 21 2021 che partiranno la settimana prossima sarà praticamente identico a quelli a cui ci siamo abituati nel corso degli anni: 4 gironi da 4 squadre ciascuno, tre partite di sola andata e qualificazione ai quarti di finale per le prime due squadre di ogni raggruppamento. Le nazionali che prenderanno parte alla manifestazione, come detto, sono 16 e sono le seguenti:

Ungheria (nazione ospitante)

Slovenia (nazione ospitante)

Russia

Svizzera

Olanda

Danimarca

Spagna

Inghilterra

Francia

Italia

Portogallo

Repubblica Ceca

Germania

Croazia

Romania

Islanda

Europei Under 21 2021: gironi, calendario, orari e sedi delle partite

GIRONE A: Ungheria, Germania, Romania, Olanda.

GIRONE B: Slovenia, Spagna, Italia, Repubblica Ceca.

GIRONE C: Russia, Islanda, Francia, Danimarca.

GIRONE D: Portogallo, Croazia, Inghilterra, Svizzera

Calendario partite Girone A

Ungheria-Germania (Székesfehérvár – MOL Aréna Sóstó, 24 marzo 2021, 21:00)

Romania-Olanda (Budapest – Bozsik Stadion, 24 marzo 2021, 21:00)

Ungheria-Romania (Budapest – Bozsik Stadion, 27 marzo 2021, 18:00)

Germania-Olanda (Székesfehérvár – MOL Aréna Sóstó, 27 marzo 2021, 21:00)

Olanda-Ungheria (Székesfehérvár – MOL Aréna Sóstó, 30 marzo 2021, 18:00)

Germania-Romania (Budapest – Bozskik Arena, 30 marzo 2021, 18:00)

Calendario partite Girone B

Slovenia-Spagna (Maribor – Stadion Ljudski vrt, 24 marzo 2021, 18:00)

Repubblica Ceca-Italia (Celje – Arena Petrol, 24 marzo 2021, 18:00)

Slovenia-Repubblica Ceca (Celje – Arena Petrol, 27 marzo 2021, 18:00)

Spagna-Italia (Maribor – Stadion Ljudski vrt, 27 marzo 2021, 21:00)

Italia-Slovenia (Maribor – Stadion Ljudski vrt, 30 marzo 2021, 21:00)

Spagna-Repubblica Ceca (Celje – Arena Petrol, 30 marzo 2021, 21:00)

Calendario partite Girone C

Russia-Islanda (Gyírmót-Győr – Ménfői úti Stadion, 25 marzo 2021, 18:00)

Francia-Danimarca (Szombathely – Haladás Sportkomplexum, 25 marzo 2021, 21:00)

Russia-Francia (Szombathely – Haladás Sportkomplexum, 28 marzo 2021, 21:00)

Islanda-Danimarca (Gyírmót-Győr – Ménfői úti Stadion, 28 marzo 2021, 15:00)

Danimarca-Russia (Szombathely – Haladás Sportkomplexum, 31 marzo 2021, 18:00)

Islanda-Francia (Gyírmót-Győr – Ménfői úti Stadion, 31 marzo 2021, 18:00)

Calendario partite Girone D

Portogallo-Croazia (Capodistria – Stadio Bonifika, 25 marzo 2021, 21:00)

Inghilterra-Svizzera (Capodistria – Stadio Bonifika, 25 marzo 2021, 15:00)

Croazia-Svizzera (Capodistria – Stadio Bonifika, 28 marzo 2021, 18:00)

Portogallo-Inghilterra (Lubiana – Stadio Stozice, 28 marzo 2021, 21:00)

Svizzera-Portogallo (Lubiana – Stadio Stozice, 31 marzo 2021, 18:00)

Croazia-Inghilterra (Capodistria – Stadio Bonifika, 31 marzo 2021, 18:00)

Europei Under 21 2021, fase a eliminazione diretta: accoppiamenti, date, orari e sedi delle partite

La fase a eliminazione diretta, come detto sopra, si svolgerà dal 31 maggio al 6 giugno, giorni in cui verranno disputati i quarti di finale, le semifinali e la finalissima. Non è invece prevista la finale per il 3° e 4° posto. Questi gli accoppiamenti con date, orari e sedi delle partite:

QUARTI DI FINALE

1A VS 2C (Budapest – Bozsik Stadion, 31 maggio 2021, orario da definire)

1C VS 2A (Székesfehérvár – MOL Aréna Sóstó, 31 maggio 2021, orario da definire)

1B VS 2D (Maribor – Stadion Ljudski vrt, 31 maggio 2021, orario da definire)

1D VS 2B (Lubiana – Stadio Stozice, 31 maggio 2021, orario da definire)

SEMIFINALI

Vincente 1A-2C VS Vincente 1C-2A (Székesfehérvár – MOL Aréna Sóstó, 3 giugno 2021, orario da definire)

Vincente 1B-2D VS Vincente 1D-2B (Maribor – Stadion Ljudski vrt, 3 giugno 2021, orario da definire)

FINALE: il 6 giugno 2021 allo Stadio Stozice di Lubiana (orario da definire).









