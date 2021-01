Qualificazioni Europei Under 21 2023, i Gruppi: Italia nel Girone F con Svezia, Eire, Bosnia, Montenegro e Lussemburgo

Nella mattinata di oggi si sono tenuti nella città svizzera di Nyon i sorteggi per i gironi di qualificazione al Campionato Europeo Under 21, evento in programma nell’estate del 2023 tra Georgia e Romania come Nazioni ospitanti.

Gli azzurrini del tecnico Paolo Nicolato arrivavano con i favori del pronostico in qualità di testa di serie e la dea bendata ha innegabilmente fatto il suo dovere.

Il collettivo Under 21 è stato sorteggiato nel girone F, insieme a Svezia, Repubblica d’Irlanda, Bosnia, Montenegro e Lussemburgo.

Tutte avversarie decisamente alla portata della squadra azzurra, che ha dimostrato fino ad ora di poter guardare in faccia chiunque giocando in maniera disinvolta e piuttosto frizzante.

Gli azzurrini di mister Nicolato, in una delle loro ultime uscite

Piccolo appunto, il torneo continentale Under 21 determinerà le nazionali protagoniste anche per un altro grande evento sportivo, i Giochi Olimpici di Parigi 2024, un incentivo in più per i giovani calciatori azzurri.

Le qualificazioni in questione si disputeranno da marzo 2021 fino a giugno 2022, playoff fissati invece nel mese di settembre 2022.

In totale i gruppi predisposti sono 9 e le squadre qualificate per la tanto attesa fase finale nel 2023 saranno le prime piazzate insieme alla migliore seconda. Le rimanenti 8 selezioni dovranno vedersela nei playoff, per aggiudicarsi gli ultimi 4 posti disponibili per il Torneo continentale. Continuando con in numeri, quindi, le squadre partecipanti all’Europeo di categoria saranno 14 in totale.

Ecco una panoramica completa di tutti i gironi di qualificazione ad Euro 2023 U21:

Gruppo A: Croazia, Austria, Norvegia, Finlandia, Azerbaigian, Estonia

Gruppo B: Germania, Polonia, Israele, Ungheria, Lettonia, San Marino

Gruppo C: Spagna, Russia, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lituania, Malta

Gruppo D: Portogallo, Grecia, Islanda, Bielorussia, Cipro, Liechtenstein

Gruppo E: Olanda, Svizzera, Bulgaria, Galles, Moldova, Gibilterra

Gruppo F: ITALIA, Svezia, Repubblica d’Irlanda, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Lussemburgo

Gruppo G: Inghilterra, Repubblica Ceca, Slovenia, Albania, Kosovo, Andorra

Gruppo H: Francia, Serbia, Ucraina, Macedonia del Nord, Isole Faroe, Armenia

Gruppo I: Danimarca, Belgio, Turchia, Scozia, Kazakistan

