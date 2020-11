Euro2021, nazionali qualificate, calendario e gironi: Italia nel Gruppo A con Turchia, Galles e Svizzera

Europei 2021 gironi – Si sono delineati ufficialmente i gironi di Euro 2021. Si attendevano solo le finali dei playoff di Nations League di ieri sera per completare gli ultimi pezzi del puzzle. Le nazioni in totale sono 24 e ci saranno anche due esordienti. La prima è la Finlandia mentre l’altra è la Macedonia che grazie ad un gol di Pandev contro la Georgia conquista la prima qualificazione della storia. Gli Europei si tingono di Italia perché è riuscita a qualificarsi anche l’Ungheria di Marco Rossi, ex giocatore.

Europei 2021 gironi, le date delle partite

Per la prima volta ci saranno degli Europei in itinere per ben 12 paesi. Tra questi c’è anche l’Italia ed infatti proprio all’Olimpico che si svolgerà la gara inaugurale degli azzurri contro la Turchia.

Ecco nello specifico i gironi:

Gruppo A: Turchia, Italia, Galles, Svizzera

Gruppo B: Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia

Gruppo C: Olanda , Ucraina, Austria, Macedonia del Nord

Gruppo D: Inghilterra, Croazia, Scozia, Repubblica Ceca

Gruppo E : Spagna, Svezia, Polonia, Slovacchia

Gruppo F: Ungheria, Portogallo, Francia, Germania

Gli Europei inizieranno l’11 giugno 2021 e termineranno l’11 luglio. Ecco il calendario dei match:

Venerdì 11 giugno

Gruppo A: Turchia – Italia (21:00, Roma)

Sabato 12 giugno

Gruppo A: Galles – Svizzera (15:00, Baku)

Gruppo B: Danimarca – Finlandia (18:00, Copenaghen)

Gruppo B: Belgio – Russia (21:00, San Pietroburgo)

Domenica 13 giugno

Gruppo D: Inghilterra – Croazia (15:00, Londra)

Gruppo C: Austria – Macedonia del Nord (18:00, Bucarest)

Gruppo C: Olanda – Ucraina (21:00, Amsterdam)

Lunedì 14 giugno

Gruppo D: Scozia – Repubblica Ceca (15:00, Glasgow)

Gruppo E: Polonia – Slovacchia (18:00, Dublino)

Gruppo E: Spagna – Svezia (21:00, Bilbao)

Martedì 15 giugno

Gruppo F: Ungheria – Portogallo (18:00, Budapest)

Gruppo F: Francia – Germania (21:00, Monaco di Baviera)

Mercoledì 16 giugno

Gruppo B: Finlandia – Russia (15:00, San Pietroburgo)

Gruppo A: Turchia – Galles (18:00, Baku)

Gruppo A: Italia – Svizzera (21:00, Roma)

Giovedì 17 giugno

Gruppo C: Ucraina – Macedonia del Nord (15:00, Bucarest)

Gruppo B: Danimarca – Belgio (18:00, Copenaghen)

Gruppo C: Olanda – Austria (21:00, Amsterdam)

Venerdì 18 giugno

Gruppo E: Svezia – Slovacchia (15:00, Dublino)

Gruppo D: Croazia – Repubblica Ceca (18:00, Glasgow)

Gruppo D: Inghilterra – Scozia (21:00, Londra)

Sabato 19 giugno

Gruppo F: Ungheria – Francia (15:00, Budapest)

Gruppo F: Portogallo – Germania (18:00, Monaco di Baviera)

Gruppo E: Spagna – Polonia (21:00, Bilbao)

Domenica 20 giugno

Gruppo A: Italia – Galles (18:00, Roma)

Gruppo A: Svizzera – Turchia (18:00, Baku)

Lunedì 21 giugno

Gruppo C: Macedonia del Nord – Olanda (18:00, Amsterdam)

Gruppo C: Ucraina – Austria (18:00, Bucarest)

Gruppo B: Russia – Danimarca (21:00, Copenaghen)

Gruppo B: Finlandia – Belgio (21:00, San Pietroburgo)

Martedì 22 giugno

Gruppo D: Repubblica Ceca – Inghilterra (21:00, Londra)

Gruppo D: Croazia – Scozia (21:00, Glasgow)

Mercoledì 23 giugno

Gruppo E: Slovacchia – Spagna (18:00, Bilbao)

Gruppo E: Svezia – Polonia (18:00, Dublino)

Gruppo F: Germania – Ungheria (21:00, Monaco di Baviera)

Gruppo F: Portogallo – Francia (21:00, Budapest)

Dai gironi si qualificheranno le prime due classificate. Ad esse si aggiungeranno le quattro migliori terze della competizione. Dal 26 giugno, invece, si partirà con la fase ad eliminazione diretta fino alla finale che si terrà a Londra.

