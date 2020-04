eSports: la Juventus vince il trofeo Everybody Play Home

I bianconeri vincono il torneo ludico “Waiting for eSerieA TIM I Everybody Plays Home”, quadrangolare virtuale sul videogioco calcistico PES 2020 e organizzato da eSerieA TIM.

In assenza del calcio giocato sospeso ormai da un mese, alcuni club di Serie A si sono comunque organizzati per intrattenere i tifosi in questo periodo di assenza dai campi di gioco. Sfruttando la sempre più alta popolarità degli E-Sports, vale a dire il videogiocare a livello competitivo, la neonata eSerieA TIM, ha organizzato un mini torneo composto da quattro squadre di A che si sono sfidate sul campo virtuale di PES 2020, uno dei più noti videogame calcistici. A partecipare la Lazio, il Cagliari, l’Atalanta e la Juventus che sotto la guida di Ettore Giannuzzi (ETTORITO97) si è agguidicata la seconda edizione del torneo.

Il torneo quadrangolare Everybody Plays Home si è svolto con un girone d’andata in cui tutte le squadre si sono affrontate una volta, per decidere l’accoppiamento delle semifinali. Questi i risultati della prima fase:

Cagliari – Lazio: 1-1

Atalanta – Juventus: 1-3

Lazio – Atalanta: 2-1

Juventus – Cagliari: 1-4

Juventus – Lazio: 0-1

Cagliari – Atalanta: 1-4

Nelle semifinali (una sola gara secca), si sono incrociate Cagliari – Atalanta, che ha visto trionfare i sardi per 2-1 dopo i tempi supplementari, e Lazio – Juventus, con i bianconeri passati in finale con un perentorio 0-6.

La finale si è giocata con andata e ritorno. Nell’andata, la Juventus si è imposta fuori casa per 3-1 con i gol di Douglas Costa, Cristiano Ronaldo e Dybala, di Ceppitelli il gol rossoblu. Il ritorno termina 1-1, con reti di Cuadrado e Paloschi, che regalano la vittoria del torneo ai bianconeri.

Nel link di seguito tutto il quadrangolare virtuale su PES 2020: https://www.youtube.com/watch?v=morLrWPQb-M&feature=emb_title

