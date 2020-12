Esclusiva – Calciomercato Napoli: idea scambio Pezzella-Rrahmani con la Fiorentina! Sul kosovaro anche Milan e Torino. Attesa per Llorente

Secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva da Stadiosport.it, ci sarebbero discorsi in corso con la Fiorentina per uno scambio tra Pezzella e Rrahmani, ma anche Milan e Torino sarebbero interessati al kosovaro, mentre si attendono offerte ufficiali per Llorente, sul quale ci sono tantissimi club, tra i quali i rossoneri e Inter, Juventus e Athletic Bilbao

Il Napoli ha deciso di liberarsi di tutti i suoi esuberi nella sessione invernale di calciomercato, visto che in rosa ci sono diversi giocatori che hanno chiesto la cessione.

Detto di Arkadiusz Milik e Stanislav Lobotka, per i quali ci sono diversi discorsi in corso, ci sono anche altri calciatori sul mercato, che sono oggetto di interesse per diversi club.

E, in tal senso, secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva da Stadiosport.it negli ambienti partenopei, nelle ultime ore ci sarebbe stata una sorta di accelerata per quanto riguarda il futuro di Amir Rrahmani.

Il difensore kosovaro è stato acquistato la scorsa estate per 14 milioni di euro dall’Hellas Verona, ma finora non ha collezionato nemmeno una presenza, nonostante sembra si sia ambientato davvero molto bene nell’ambiente partenopeo.

Evidentemente, Rino Gattuso non lo considera proprio come alternativa all’altezza dei suoi titolari e preferirebbe sostituirlo con un giocatore più congeniale al suo 4-2-3-1, soprattutto considerando che Rrahmani è stato protagonista lo scorso anno in una difesa a 3, tatticamente troppo diverso dalle idee dell’allenatore partenopeo.

Proprio per questo, nelle ultime ore ci sarebbero stati dei pour parler con la Fiorentina per un possibile scambio con German Pezzella, che non vuole rinnovare il contratto in scadenza giugno 2021.

In realtà, sul kosovaro ci sarebbero anche l’interessamento di Torino e Milan, nonostante non sia una priorità per queste ultime due squadre.

Il Napoli non ha ancora deciso se cedere Rrahmani, che lo valuta comunque non meno di 12-13 miloni di euro.

Diversamente, si cercherà di piazzare Fernando Llorente, che ha rifiutato la Sampdoria nelle scorse settimane, visto che attende fortemente che la Juventus faccia il primo passo ufficiale con il Napoli.

Anche sull’attaccante spagnolo ci sono tantissimi club, tra i quali lo stesso Milan e l’Inter, ma non è da escludere un ritorno in Spagna, visto che l’Athletic Bilbao sarebbe intenzionato a riportarlo a casa, in terra basca.

