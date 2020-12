Esclusiva – Calciomercato Napoli: offerte ufficiali Atletico Madrid e Marsiglia per Milik e Torino per Lobotka

Secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva da Stadiosport.it, il Napoli avrebbe ricevuto le offerte ufficiali di Atletico Madrid, pari a 5 milioni di euro, e Marsiglia, prestito, per Milik, e del Torino per Lobotka, sempre in prestito ma con diritto di riscatto per una cifra totale pari a 12 milioni

In pochi avrebbero firmato per la vittoria della Coppa Italia, ma è troppo poco per festeggiare questa fine del 2020 per il Napoli, pronto a voltare pagina e tentare di tornare ai fasti di un tempo.

Non sarà una sessione molto attiva di calciomercato per i partenopei, che hanno come obiettivo principale quello di risolvere diverse grane e cedere gli esuberi in rosa.

E, in tal senso, secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva da Stadiosport.it negli ambienti partenopei, nelle ultime ore sarebbero arrivate delle offerte ufficiali per due calciatori.

Il primo è Arkadiusz Milik, messo fuori rosa dalla società a causa del rifiuto di fronte alla proposta di rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2021.

E’ importante ricordare che l’attaccante polacco già in estate aveva rifiutato il trasferimento alla Roma, operazione già chiusa con Edin Dzeko che avrebbe dovuto trasferirsi alla Juventus.

A far saltare l’affare fu lo stesso Milik a causa di alcuni arretrati che il Napoli non voleva proprio pagare e che, nel caso in cui non si arrivasse ad un accordo tra le parti, potrebbe portare ad una vera e propria causa legale, nella quale entrerebbe in gioco anche la violazione dei diritti d’immagine per l’apertura di un ristorante.

Ad ogni modo, il polacco vuole disputare gli Europei, ma non può permettersi di rimanere altri sei mesi in tribuna, visto che rischierebbe di non essere convocato più dalla propria nazionale.

Proprio per questo, l’agente di Milik ha portato sul tavolo delle trattative due offerte ufficiali per il Napoli: la prima, quella più importante, è dell’Atletico Madrid; la seconda, invece, del Marsiglia.

Per quanto riguardo i Colchoneros, l’offerta è un trasferimento a titolo definitivo pari a 5 milioni di euro, ma i partenopei continuano a chiedere almeno 10 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza e il rischio di perdere il calciatore a zero.

Mentre i marsigliesi hanno proposto un prestito fino al termine della stagione in Francia per Milik, che dovrebbe, nel caso, rinnovare il contratto di un anno, prolungando la scadenza nel 2022, così da non liberarsi a giugno a costo zero.

Sembra difficile questa seconda ipotesi, visto che non c’è più comunicazione tra Milik e il Napoli, che non vuole regalare quello che viene ritenuto un vero e proprio patrimonio della società.

Nel frattempo, in attesa di scoprire se si riuscirà a trovare un’intesa tra le parti, il Napoli avrebbe ricevuto un’offerta ufficiale per Stanislav Lobotka, che ha avuto poco spazio in questa prima metà di stagione, da parte del Torino.

I granata vorrebbero il centrocampista slovacco in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra totale da 12 milioni di euro, ma i partenopei non hanno ancora deciso se lasciarlo partire, visto che non vogliono rischiare di rimanere con un giocatore in meno, soprattutto considerando le difficoltà legate all’emergenza sanitaria attuale.

E’ probabile che il Napoli prenderà una decisione definitiva sul futuro di Lobotka solo a metà gennaio, quando riuscirà a recuperare tutti gli infortunati e, soprattutto, avrà idee più chiare sui possibili veri obiettivi stagionali.

