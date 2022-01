Le foglie “giovani” della pianta del grano ci regalano un valido sostegno per la salute: i prodotti a base di wheatgrass o erba di grano. Scopriamoli meglio.

Il mondo degli integratori è alla ricerca continua di piante officinali, erbe e spezie in grado di sostenere il benessere generale. È il caso delle foglie appena germogliate della pianta di grano.

Queste foglie “giovani” della Triticum aestivum contengono un mix di aminoacidi, vitamine, minerali, enzimi e clorofilla davvero prezioso.

Cos’è il wheatgrass?

Si chiama wheatgrass o erba di grano e altro non è che un superfood ricavato dalle foglie “giovani” e germogliate di recente della pianta del grano comune.

Il fatto che le foglie vengano raccolte prematuramente consente di ricavare una polvere o un succo caratterizzato da micronutrienti intatti.

È un superfood a tutti gli effetti: provitamina A, vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina E, vitamina K, calcio, magnesio, ferro, rame e zinco.

Al mix di vitamine e sali minerali si aggiungono anche le proprietà eccezionali di alcuni enzimi e della clorofilla.

Per il resto, invece, si tratta di un prodotto ipocalorico e povero di carboidrati e grassi che non influenza negativamente il peso.

Erba di grano: Proprietà e benefici

Il fitocomplesso del wheatgrass ci lascia intuire le proprietà benefiche per la salute, anche se sono ancora al centro di studi. A cosa serve l’erba di grano?

Energizzante – Il mix di vitamine e minerali è perfetto per conferire una dose extra di energia in occasione di un allenamento intenso o un periodo particolarmente intenso.

– Il mix di vitamine e minerali è perfetto per conferire una dose extra di energia in occasione di un allenamento intenso o un periodo particolarmente intenso. Antiossidante – La presenza di provitamina A, vitamina C, vitamina E, zinco e clorofilla assicura un’azione antiossidante efficace contro i radicali liberi.

– La presenza di provitamina A, vitamina C, vitamina E, zinco e clorofilla assicura un’azione antiossidante efficace contro i radicali liberi. Antinfiammatorio – La clorofilla e alcuni polisaccaridi si dimostrano capaci di contrastare gli stati infiammatori più frequenti.

– La clorofilla e alcuni polisaccaridi si dimostrano capaci di contrastare gli stati infiammatori più frequenti. Antibatterico – Il fatto che ci sia la clorofilla conferisce al wheatgrass la capacità di impedire la proliferazione batterica.

– Il fatto che ci sia la clorofilla conferisce al la capacità di impedire la proliferazione batterica. Ipolipemizzante – Alcune ricerche hanno ipotizzato la capacità dell’ erba di grano di ridurre la percentuale di colesterolo “cattivo” e trigliceridi.

– Alcune ricerche hanno ipotizzato la capacità dell’ di ridurre la percentuale di colesterolo “cattivo” e trigliceridi. Digestivo – L’apparato digestivo trova negli enzimi e nelle fibre di questo prodotto dei validi alleati per scongiurare l’insorgenza di problematiche, come per esempio l’indigestione e la stitichezza.

Immunostimolante – La percentuale di vitamina C, ferro e zinco è sufficiente a sostenere le difese immunitarie contro l’attacco di virus e batteri.

Come coltivare erba di grano in casa

Gli amanti del fai da te preferiscono coltivare l’erba di grano in casa per avere a disposizione un prodotto fresco e sempre a portata di mano (anche se l’integratore risulta più comodo e veloce da reperire).

Non è difficile capire come coltivare l’erba di grano, visto che non comporta grandi conoscenze e strumenti. È sufficiente tenere a mente qualche piccola indicazione.

La prima cosa da fare è scegliere i semi di erba di grano non trattati e BIO e capire quale metodo di coltivazione preferire: vaso da interno o germogliatore?

Nel primo caso non bisogna far altro che seminare i semi in un substrato terroso (argilla espansa naturale e terriccio) posto in un vaso ampio e non troppo profondo e assicurarsi l’assenza di ristagni. Per il resto è necessario bagnare con acqua più volte al giorno per un paio di giorni e dopo una volta al giorno.

Nel secondo caso, occorre mettere in ammollo i semi in acqua per 12 ore in modo da attivarli; scolarli; sistemarli nelle vaschette in modo uniforme; riempire il germogliatore di acqua; accenderlo.

Sia con la coltivazione in vaso che con il germogliatore, quindi, si vedrà spuntare l’erba di grano nell’arco di 7-10 giorni. A quel punto, quando le foglie raggiungono i 15-20 cm, occorre tagliarle con un paio di forbici.

Prodotti a base di erba di grano

I prodotti a base di erba di grano sotto forma di polvere, compresse e succo racchiudono il meglio delle foglie giovani della pianta di grano comune.

Polvere – La polvere di wheatgrass viene ricavata dalla raccolta, dall’essiccazione e dalla macinazione delle foglie. Questo prodotto dal sapore intenso va aggiunto ad acqua o altri liquidi (frullati e zuppe compresi).

– La viene ricavata dalla raccolta, dall’essiccazione e dalla macinazione delle foglie. Questo prodotto dal sapore intenso va aggiunto ad acqua o altri liquidi (frullati e zuppe compresi). Compresse – Le compresse contengono la polvere di wheatgrass e hanno il merito di restituire dosaggi prestabiliti. L’ erba di grano in compresse ha un sapore neutro.

– Le compresse contengono la e hanno il merito di restituire dosaggi prestabiliti. L’ ha un sapore neutro. Succo – Il succo di erba di grano viene estratto dalle foglie giovani della pianta, ma in questo modo perde gran parte della percentuale di fibra. Tuttavia ha un sapore dolciastro e gradevole.

Quando assumere erba di grano?

Non esistono regole universali per quanto riguarda quanta erba di grano prendere al giorno e qual è il momento della giornata giusto e per questo andrebbero seguite le indicazioni fornite dal produttore.

In linea di massima, essendo ricca di micronutrienti, viene consigliato di assumere erba di grano nelle dosi giornaliere a stomaco vuoto. Perché? In questo modo si favorisce l’assorbimento delle sostanze contenute.

Erba di grano: Controindicazioni

I prodotti a base di erba di grano non riservono particolari effetti collaterali o controindicazioni, specie se assunti in modo corretto.

Tuttavia in caso di gravidanza e allattamento sarebbe meglio chiedere il parere medico in quanto non esistono ancora prove a favore o a sfavore. Vale lo stesso anche in caso di terapie farmacologiche e patologie.

Come scegliere un prodotto a base di wheatgrass

Non tutti i prodotti a base di wheatgrass sono uguali e valutare alcuni fattori potrebbe aiutare a fare la scelta giusta.

Forma di somministrazione – È possibile trovare i prodotti a base di erba di grano sotto forma di polvere , compresse e succo, ma la scelta della forma di somministrazione dipende dalle esigenze personali: modalità di assunzione, capacità di dosare e sensibilità al gusto.

– È possibile trovare i prodotti a base di sotto forma di , compresse e succo, ma la scelta della forma di somministrazione dipende dalle esigenze personali: modalità di assunzione, capacità di dosare e sensibilità al gusto. BIO – I migliori prodotti a base di wheatgrass vantano una produzione di origine biologica che assicura assenza di pesticidi, fertilizzante e antiparassitari in fase di produzione. Questo li rende più sicuri.

– I vantano una produzione di origine biologica che assicura assenza di pesticidi, fertilizzante e antiparassitari in fase di produzione. Questo li rende più sicuri. Glutine – L’ erba di grano è un prodotto gluten free, ma il processo di produzione in stabilimenti deputati ad altri prodotti potrebbe comportare alla sua contaminazione. Occhio all’INCI.

– L’ è un prodotto gluten free, ma il processo di produzione in stabilimenti deputati ad altri prodotti potrebbe comportare alla sua contaminazione. Occhio all’INCI. Prezzo – Il prezzo di un prodotto wheatgrass dipende dalle caratteristiche e dalla marca, ma si rivela quasi sempre accessibile. Tuttavia l’acquisto online offre un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Migliori prodotti di erba di grano su Amazon

Qual è la miglior erba di grano? Semplicemente il prodotto che per forma di somministrazione, caratteristiche e prezzo risponde meglio alle esigenze personali.

Dove si trova l’erba di grano? Dove si può acquistarla? In ogni caso è possibile acquistare un prodotto a base di wheatgrass nei negozi specializzati e online presso e-commerce affidabili.

Il catalogo Amazon offre alcuni dei migliori prodotti a base di erba di grano aiutando il consumatone nella scelta attraverso informazioni, recensioni vere e prezzi vantaggiosi.

Per facilitarvi la ricerca del miglior prodotto a base di erba di grano su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati.

Sevenhills Wholefoods Polvere D'Erba Di Grano Bio Dall'Europa 1kg Wheatgrass biologico coltivato nell'UE

Una fonte di proteine e fibre, un ingrediente versatile; aggiungere a frullati, succhi e insalate

Fornito in una custodia verticale richiudibile resistente per mantenere la freschezza e prevenire fuoriuscite

100% puro senza aggiunta di sostanze allergeniche, certificato biologico dalla Soil Association, pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale, privo di OGM, non irradiato, testato per metalli pesanti, micotossine, ecc. Registrato presso la Vegan Society * Nota: l'imballaggio può variare ma il contenuto rimane lo stesso*

Sevenhills Wholefoods è uno dei marchi di supercibi più venduti su Amazon.co.uk e vanta ottime recensioni da parte degli acquirenti

Erba di grano Bio polvere - 500g - giovane e fina - confezionato è controllato in Germania (DE-eco-005) - aroma delicato ERBA DI GRANO BIO contiene al 100% erbe di grano pure ed essiccate da coltivazione biologica. Lat. Triticum aestivum. La nostra erba di grano viene ottenuta da piante fine e giovane. Senza distaccanti, riempitivi o solventi di eluizione. Natura pura.

MASSIMO EFFETTO: L'erba di grano proviene da una coltivazione ecosostenibile ecologica ed è trattata senza perdita di principi attivi. L'erba di grano contiene di natura una grande quantità di minerali, microelementi, vitamine e clorofilla.

L'UOMO E LA NATURA sono la priorità : Il prodotto è vegano, senza lattosio, glutine, soia e zuccheri aggiunti. Senza additivi. Busta con zip.

35 ANNI DI ESPERIENZA con prodotti biologici. MADE IN GERMANY. Dopo 35 anni di esperienza con prodotti biologici conosciamo i contadini e fabbricanti più affidabili e i migliori territori di coltivazione. Come ultimo passo, ogni prodotto viene controllato e confezionato nella nostra manifattura.

GARANZIA DI SODDISFAZIONE: Biotiva garantisce 100% qualità . Non sei soddisfatto al 100% con il prodotto? Offriamo la possibilità di restituirlo entro un'anno dopo l'acquisto. Contattaci per il rimborso.

Cibocrudo Erba di Grano in Polvere Biologica Cruda - 300gr – Wheat Grass Powder Raw Organic, Qualità Triticum Turgidum, Fili d’Erba di Prima Scelta Bio, Ricca di Clorofilla, Etichette in Italiano Un contatto con la natura impareggiabile e un profumo di grano che si libera ogniqualvolta si apre il pratico barattolo che contiene questa polvere di erba di grano dai molteplici effetti e dalle straordinarie proprietà nutritive

BIOLOGICA E CRUDA: la polvere d’erba di grano è il frutto di una coltivazione eseguita con metodi antichi e artigianali nella quale sono banditi prodotti di sintesi per accelerare la produzione e una lavorazione naturale che avviene a basse temperature

PRINCIPI ATTIVI: l’erba di grano è ricca di clorofilla, vitamina A, vitamina C, vitamina E e vitamine del gruppo B, tra cui la B12, e sali minerali, in significative quantità , quali calcio, ferro, fosforo, magnesio, rame e zinco

ALLEATO DELLA PELLE: gli elementi di questa polvere rendono l’erba di grano un toccasana per la salute e la bellezza della pelle, nutrendo quelle più giovani, svolgendo un’azione anti-age per quelle più mature e con effetti seboequilibranti per le pelli acneiche

IN CUCINA: l’erba di grano si presta per preparare frullati e succhi di ogni genere, tra cui i rinomati succhi verdi, e il suo formato in polvere si scioglie perfettamente in qualsiasi tipo di liquido senza che si sentano granelli

ERBA VITA Integratore Alimentare Di Olio Di Germe Di Grano - 120 Perle L’olio di Germe di Grano esplica un’azione antiossidante, utile per contrastare gli effetti dei radicali liberi

Olio di Grano (Triticum vulgare Vill.) germe

Si consiglia di assumere da 3 a 6 perle al giorno, al momento dei pasti, con acqua

Offerta Erbavoglio Erba di Grano Polvere Nuova Zelanda Organico - 200 gr Prodotto da agricoltura Biologica conforme al regolamento CE 834/07 e successive modifiche IT BIO 006 - operatore controllato N. C827

Ricca di Vitamine, Clorofilla e Proteine.

Prendere 3g (1 cucchiaino) durante o dopo i pasti. Mescolare la polvere in acqua, succo di frutta, frullati o cospargere sull'insalata.

Migliori Bookmakers AAMS