Emergenza Coronavirus, ripresa Serie A: servono 1400 tamponi per screening medico. Aumentano calciatori depressi

Nel protocollo fornito dalla FIGC, si evince che serviranno circa 1400 tamponi da effettuare a tutti gli addetti ai lavori, prima di tornare ad allenarsi. E’ un numero sicuramente elevato, forse proibitivo. La strada verso il 4 maggio è tutta in salita

Il calcio si sta preparando al ritorno in campo ed attualmente questo il tema più caldo. Ferma da più di un mese, per via dell’emergenza legata al Coronavirus, la Serie A sta affrontando le questioni che regolano la ripresa degli allenamenti e dell’attività sportiva.

Con la visione ottimistica di un possibile ritorno in campo il 4 maggio, ci sono molte problematiche da risolvere, soprattutto a livello sanitario. Alla base del protocollo fornito dalla FIGC ai vari club, infatti, ci sono delle misure precauzionali, mirate a limitare al massimo il rischio di contagio del virus.

In particolare, i calciatori e lo staff delle varie squadre necessitano di un numero cospicuo di tamponi, che corrisponde a circa 1400. Questi tamponi, ovviamente, dovranno essere poi ripetuti in un secondo momento, come prevede la prassi. Al momento, però, queste misure di sicurezza scarseggiano addirittura per medici ed infermieri,che lottano ogni giorno contro la pandemia, quindi sembra improbabile che ne venga fornito un numero così alto per gli sportivi.

Per quanto riguarda i test sierologici, invece, la Protezione Civile renderà validi i primi dal 29 aprile ed i primi kit autorizzati saranno a disposizione delle società dal 3 maggio.

Proprio nella giornata odierna, il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha dichiarato che il protocollo è stato elaborato in maniera appropriata, ma l’andamento della pandemia potrebbe far pensare di avere una necessità di tamponi superiore a quella prevista di 1400. Oltretutto, dovranno essere effettuati almeno 48 ore prima del primo allenamento e questo complica ancora di più le cose in vista del 4 maggio

Quella sanitaria, quindi, sembra una problematica decisamente spinosa, con cui ogni società è costretta a fare i conti. La situazione è comunque in continua evoluzione ed ovviamente tutto dipende dall’andamento del contagio del Covid-19.

