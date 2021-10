Rinnovo Dybala, ci siamo! Accordo fino al 2025

La Juventus e Paulo Dybala raggiungono l’intesa per il rinnovo di contratto. Mancano solo le firme, che dovrebbero arrivare per un’estensione fino al 2025.

Paulo Dybala e la Juventus pronti al rinnovo: la “Joya” argentina è il pezzo pregiato della rosa bianconera e, dopo mesi di trattative, Cherubini&Co. hanno raggiunto l’intesa per prolungare il contratto in scadenza nel 2022.

Si parla di un accordo fino al 2025 sulla base di 8 milioni fissi, più bonus per raggiungere quota 10. Dieci come il numero di maglia che veste Dybala, ormai diventato un uomo simbolo di questa Juventus, come testimonia la fascia di capitano affidatagli da Max Allegri.

Calciomercato Juventus: Dybala pronto a rinnovare fino al 2025

L’agente di Dybala, Jorge Antùn, era arrivato a Torino lo scorso 26 luglio per trattare con la dirigenza bianconera. Oggi, dopo 70 giorni di incontri, è tornato in Argentina, lasciando ai legali del club e del giocatore l’incombenza di mettere a posto gli ultimi dettagli.

Dybala resta legato alla Juventus, e la Juventus pone la “Joya” sempre più al centro del progetto. Nei sei anni di militanza bianconera, Paulo ha collezionato la bellezza di 260 presenze, puntando a superare soglia 300 già quest’anno. Molto dipenderà dalla condizione fisica, che anche quest’anno ha preso a tormentarlo, e da quanto la Juventus saprà spingersi avanti in coppa.

A proposito di risultati, essi sembrano la chiave migliore per spingere Paulo a restare a Torino, magari anche a concludervi la carriera. Alla soglia dei 28 anni, con una fascia da capitano al braccio, vincere qualcosa in Europa potrebbe persuadere l’argentino a non lasciare più la Continassa, e diventare una nuova leggenda del club come Alex Del Piero.

I presupposti per avvicinarsi sempre più all’icona bianconera per eccellenza (290 gol in 705 presenze complessive) ci sono tutti. Emulare un campione simile deve essere certamente una sfida stimolante.

Migliori Bookmakers AAMS