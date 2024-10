Dove vedere Milan-Napoli in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 29-10-2024

Dove vedere Milan-Napoli, 10° Giornata di Serie A, Sabato 19 Ottobre 2024 alle 18:00. Il match dello Stadio San Siro di Milano tra i rossoneri e il Napoli sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN che trasmetterà il match per la prima volta in chiaro.

Come vedere Milan-Napoli in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Milan-Napoli

: Milan-Napoli Data : Martedì 29 Ottobre 2024

: Martedì 29 Ottobre 2024 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito).

: DAZN (app e sito). Streaming: DAZN (app e sito).

Sarà possibile vedere la sfida tra il Milan di Paulo Fonseca e il Napoli di Antonio Conte, il 29 Ottobre 2024, alle ore 20:45 in diretta Tv su DAZN per la prima volta nella storia in chiaro gratuitamente per chi si iscrive a DAZN.

Su DAZN, la telecronaca di Milan-Napoli sarà affidata alla coppia Pardo-Stramaccioni.

Per poter guardare la partita Milan Napoli in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione della Serie A.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Le ultime di Milan-Napoli

Il Milan ospita la capolista Napoli per un big match d’altissima quota.

Cambi forzati per Fonseca che dovrà fare a meno degli squalificati Theo Hernandez e Reijnders e l’infortunato Gabbia. Quest’ultimo sarà sostituito da Pavlovic, mentre sarà Terracciano a prendere il posto di Theo.

A centrocampo, torna tra i titolari Ruben Loftus-Cheek con Fofana a completare la mediana. Il ballottaggio più importante è quello che dovrebbe portare all’esclusione, dal primo minuto, di Rafael Leao con Okafor pronto a giocare con Pulisic e Chukwueze.

Morata sarà la punta designata.

Pochi cambi per la capolista allenata da Antonio Conte che dovrebbe affidarsi agli 11 considerati titolari, eccezion fatta per Lobotka che non ha recuperato dall’infortunio procurato in Nazionale.

In difesa, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera vanno verso la titolarità, così come il centrocampo formato da Anguissa, Gilmour (Lobotka non ha recuperato) e McTominay

Le novità rispetto a Lecce dovrebbero riguardare l’attacco con Politano e Kvara a supporto di Lukaku

Le probabili formazioni di Milan-Napoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. All. Fonseca

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

