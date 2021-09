Dove vedere Juventus-Chelsea in Diretta TV e Streaming – Probabili formazioni 29-09-2021

Dove vedere Juventus-Chelsea, 2° giornata della fase a gironi di Champions League, mercoledì 29 settembre ore 21:00. La partita dell’Allianz Stadium sarà visibile in Diretta Streaming in esclusiva sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Mercoledì super sfida all’Allianz Stadium di Torino con la Juventus che ospiterà i campioni d’Europa in carica del Chelsea nella partita valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

I bianconeri arrivano con un buon morale a questa partita, avendo vinto le ultime due partite di campionato, e vogliono dare seguito alla prima vittoria di Champions League ottenuta in terra svedese per 3-0 ai danni del Malmo

Dall’altro lato, però, ci sarà un Chelsea voglioso di riscattarsi dopo la prima sconfitta in campionato subita per opera del Manchester City di Guardiola. I Blues di Tuchel hanno battuto lo Zenit 1-0 nella prima giornata della fase i gironi di Champions League e cercheranno subito di prendersi il primato contro la Juventus.

Nonostante siamo solo alla seconda giornata, questa partita potrebbe già indirizzare il girone, con la vincente di questa sfida che si metterebbe in vantaggio per il passaggio del turno come capolista. Chi perderà, invece, sarà costretto ad inseguire e a tenersi stretto il secondo posto, lottando con lo Zenit, terzo incomodo per la qualificazione al prossimo turno.

Dove vedere Juventus-Chelsea in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Juventus-Chelsea

Juventus-Chelsea Data: Mercoledì 29 Settembre

Mercoledì 29 Settembre Orario: 21:00

21:00 Streaming: Amazon Prime Video

La partita Juventus-Chelseas, valevole per la seconda giornata del gruppo H di Champions League, sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Amazon Prime Video.

La visione di Juventus-Chelsea in Diretta Streaming sarà disponibile per gli abbonati alla piattaforma Prime Video su Smart Tv, smartphone, tablet, console e pc.

I clienti Amazon Prime potranno guardare la UEFA Champions League su Prime Video compresa nel loro abbonamento senza nessun costo aggiuntivo.

Chi non è ancora registrato a Prime può farlo aprendo un nuovo account e usufruire del periodo gratuito di 30 giorni e provare la piattaforma.

Successivamente se vuole continuare ad usufruire del servizio il costo dell’abbonamento sarà di €3.99/mese o €36/anno. Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale .

Su Prime Video gli abbonati possono godersi le partite con una qualità di trasmissione decisamente elevata, anche in 4K con HDR, commentate da famosi telecronisti come il grande Sandro Piccinini.

Oltre alla UEFA Champions League, i clienti Prime possono usufruire di numerosi vantaggi tra cui spedizioni Premium, offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Chelsea

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Chelsea in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Chelsea

Allegri dovrà fare a meno di Dybala, infortunatosi contro la Sampdoria, e spera nel recupero di Morata, anch’egli non al meglio per un problema alla coscia. Dovrebbe essere ancora 4-4-2 per la Juventus con Szczesny che ritorna in porta dopo aver riposato in campionato, Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro a comporre la linea difensiva, Bentancur e Locatelli dovrebbero esserei due centrali di centrocampo con Cuadrado e Chiesa sugli esterni. In avanti spazio a Kean e Kulusevski.

Tuchel senza particolari problemi di formazione con tutti i giocatori più importanti a disposizione. Il Chelsea dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2 con Mendy tra i pali, Christensen, Thiago Silva e Rudiger a comporre il terzetto di difesa, a centrocampo spazio a Kovacic, Jorginho e Kanté nel mezzo con Azpilicueta e Alonso sugli esterni. In attacco dovrebbe essere Werner il candidato principale a far coppia con l’inamovibile Romelu Lukaku.

Probabili formazioni di Juventus-Chelsea

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Kean, Kulusevski. All. Allegri

CHELSEA (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Kante, Alonso; Werner, Lukaku. All. Tuchel.

Precedenti e statistiche di Juventus-Chelsea

I precedenti tra Juventus e Chelsea raccontano di un sostanziale equilibrio quando queste due formazioni si affrontano. In 4 precedenti, infatti, ci sono stati due pareggi ed una vittoria a testa, con la Juventus che si è imposta nell’ultimo incontro disputato contro il Chelsea con un netto 3-0 nella fase a gironi della stagione 2012-2013.

Una sconfitta che di fatto estromise il Chelsea dalla competizione, coi Blues che finirono terzi alle spalle dello Shakhtar per peggior differenza reti, retrocedendo in Europa League. Chelsea che non ha mai vinto a Torino, con una sconfitta ed un pareggio, quest’ultimo prezioso poiché il 2-2 del Marzo 2009 permise ai Blues di superare il turno in virtù dell’1-0 dell’andata.

Anche nel 2012 il Chelsea era campione in carica con Di Matteo in panchina e la Juventus spera possa andare allo stesso modo di quella sera. In casa i bianconeri vogliono farsi forti e dopo aver ottenuto la prima vittoria casalinga contro la Sampdoria non intendono più fermarsi.

Lontano da Stamford Bridge, il Chelsea ha iniziato bene quest’anno con due vittorie contro Arsenal e Tottenham ed un pareggio contro il Liverpool. La formazione di Tuchel non ha problemi nell’andare a rete ed è molto organizzata dietro, a quella di Allegri servirà la serata perfetta per ottenere i tre punti contro un avversario sulla carta favorito

Migliori Bookmakers AAMS