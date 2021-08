Come vedere la Champions League: Amazon Prime Video, Infinity+ e Sky, Prezzi abbonamento

Dopo i turni preliminari il 14 settembre prende il via la fase a Gironi della Champions League 2021-2022: ecco i prezzi degli abbonamenti e come vedere le sfide più interessanti di Champions su Amazon Prime Video, Infinity+ e Sky.

Terminata la prima fase dei turni preliminari e sorteggiati i Gruppi a metà settembre prende il via la Fase a Gironi della Champions League che inizierà alle 18:45 di martedì 14 settembre con le prime due sfide che vedranno in campo gli spagnoli del Siviglia contro gli austriaci del Salisburgo e gli inglesi del Manchester United contro gli svizzeri dello Young Boys.

Come vedere la Champions League su Sky, Amazon Prime Video ed Infinity+.

Quest’anno per quanto riguarda la visione in diretta tv e streaming della Champions League ci sono stati diversi cambiamenti. Fino alla scorsa stagione infatti i match di Champions erano visibili tutti sulla piattaforma Sky in esclusiva e su Mediaset in chiaro una partita a settimana.

Da questa stagione invece oltre a Sky hanno ottenuto i diritti per trasmettere in esclusiva match di Champions League anche Amazon Prime Video, Inifinity + e Mediaset in chiaro su Canale 5.

Un caos non indifferente per tifosi ed appassionati che, persi in un ingarbugliamento di contratti, accordi e orari, vogliono capire dove vedere le partite di Champions in diretta tv e streaming.

Proviamo quindi a chiarire le idee e fare il punto della situazione.

Champions League in Diretta su Sky 121 partite su 137: prezzo abbonamento

Persa, in favore di DAZN, buona parte della Serie A della quale trasmette in co-esclusiva con la piattaforma di Perform tre partite per ogni giornata di campionato, Sky ha ancora, e per le prossime tre stagioni, la quasi totale esclusiva per la trasmissione in diretta delle partite di Champions League dalla fase a gironi fino alla finale.

La piattaforma satellitare più conosciuta al mondo trasmetterà infatti, fino al 2024, 121 delle 137 partite annuali della Uefa Champions League che resta la competizione continentale più importante.

Su Sky Sport non saranno trasmesse solo le 16 partite del mercoledì di cui ha acquisito i diritti Amazon Prime Video.

Inoltre, sempre su Sky si potrà godere dell’Europa League, dei migliori match della Conference League, della Formula Uno, della MotoGP (fino al 2021), del grande tennis internazionale e dell’NBA.

Il prezzo dell’abbonamento a Sky Sport è di 30,90€ al mese (offerta smart per diciotto mesi) invece di 45€.

Guarda su Prime Video il Big Match del mercoledì di Champions League delle Italiane. Registrati Ora

Guarda su Prime Video il Big Match del Mercoledì di Champions League delle italiane

Champions League su Amazon Prime Video: Prezzo dell’abbonamento

Amazon Prime Video ha acquisito i diritti per la trasmissione in diretta streaming in esclusiva sulla sua piattaforma di 16 partite di Champions League che si giocano il mercoledì.

Parliamo delle migliori 16 partite di Champions League (in cui gioca una squadra italiana) in programma il mercoledì dalla fase a gironi fino alle semifinali.

Su Prime Video sarà possibile vedere in diretta streaming e in esclusiva le 16 migliori partite del mercoledì sera delle squadre italiane che giocano in Champions League per tre stagioni a partire dal 2021/22.

Le migliori partite del mercoledì vedranno sempre in campo una squadra italiana nella fase a gironi (Inter, Milan, Atalanta e Juventus) e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali.

Oltre alle partite di Champions League in Diretta in esclusiva su Prime Video sarà disponibile un vasto programma di Video Highlights in diretta subito dopo la trasmissione della partita del mercoledì.

Verranno mostrati gli highlights di tutte le partite della giornata di Champions League comprese le partite del martedì e mercoledì.

Il costo dell’abbonamento a Prime Video è di 3,99€ euro al mese o 36€ all’anno.

Chi deciderà di aderire all’offerta di Amazon Prime Video avrà a disposizione un periodo di prova gratuito di 30 giorni.

L’abbonamento prevede, oltre alle migliori 16 partite del mercoledì di Champions, anche film, Serie Tv e cartoni animati e documentari oltre che spedizioni gratuite e veloci per tutti gli acquisti su Amazon.

Champions League su Infinity+, prezzo dell’abbonamento:

Oltre che su Sky, la Champions League sarà visibile anche sulla piattaforma di Mediaset Infinity+ che trasmetterà in diretta ben 104 partite di Uefa Champions League.

Nel dettaglio sulla piattaforma Infinity + si potranno vedere tutte le partite di Champions League in programma il martedì e 7 degli 8 match previsti per il mercoledì.

Le partite visibili complessivamente sulla piattaforma di Mediaset saranno in totale 121 (come Sky) perché 17 di esse saranno trasmesse anche in chiaro sul digitale terrestre su Canale 5.

Sulla piattaforma Mediaset quindi saranno visibili tutti i match di Champions League tranne le 16 partite del mercoledì di cui ha acquisito i diritti Amazon Prime Video.

Il costo mensile dell’abbonamento a Infinity +(gratis per i primi 7 giorni) è di 7,99€ al mese e si potrà inoltre godere di tanti altri contenuti come film, serie tv e cartoni animati presenti sulla piattaforma.

Dove vedere le partite di Champions League: il tutto nel dettaglio

FASE A GIRONI

Martedì

Canale 5 (in chiaro): la miglior partita di una squadra italiana che gioca alle 21:00.

Infinity+: 7 delle 8 partite in programma.

Sky: tutte le 8 partite in programma.

Mercoledì

Amazon Prime Video: la miglior partita di una squadra italiana.

Infinity+: 7 delle 8 partite in programma.

Sky: 7 delle 8 partite in programma.

OTTAVI E QUARTI DI FINALE

Martedì

Canale 5 (in chiaro): miglior partita della serata.

Infinity+: 1 partita.

Sky: 1 partita.

Mercoledì

Amazon Prime Video: miglior partita della serata.

Infinty+: 1 partita.

Sky: 1 partita.

SEMIFINALI

Martedì

Canale 5 (in chiaro): 1 partita.

Sky: 1 partita.

Mercoledì

Amazon Prime Video: 1 partita.

FINALE

Sabato

Partita in diretta su Canale 5 (in chiaro) e Sky.

Migliori Bookmakers AAMS