Diritti TV Serie A: Amazon sfida Sky e Dazn

Amazon sempre più scatenato: dopo Champions League, Supercoppa Europea e Premier League, il colosso americano è pronto a mettere le mani anche sulla Serie A.

Amazon non si ferma più; dopo aver acquisito, per il triennio 2021-2024, le migliori partite del mercoledì della Champions League e le edizioni della Supercoppa Europea, Jeff Bezos tenta un altro colpo mettendo nel mirino la nostra Serie A. La nota azienda americana infatti, dopo aver ufficializzato la trasmissione in Italia delle migliori 16 partite del mercoledì di Champions nel triennio 2021-2024, ha fatto sapere, tramite una nota, di essere pronta a presentare un’offerta per acquisire i diritti televisivi del campionato italiano per il triennio 2021-2024.

Sappiamo che i tifosi italiani sono tra più passionali d’Europa e daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all’azione.

Jeff Bezos, presidente Amazon (Fonte: Wikipedia)

Un’offerta che dovrà essere presentata entro le ore 10.00 del 26 gennaio, termine di scadenza fissato dalla Lega Calcio che punta a circa 1,15 miliardi di euro. Nella corsa alla Serie A, Amazon concorrerà ovviamente con Sky e DAZN, attuali detentrici dei diritti televisivi del nostro calcio. Come andrà a finire la questione ancora non si sa, ma quel che è certo è che il colosso americano darà sicuramente filo da torcere alle due emittenti poc’anzi menzionate.

Ricordiamo infatti che Amazon, oltre ad aver acquisito il diritto alla trasmissione di alcune partite della Champions League e delle finali di Supercoppa Europea, trasmette già, settimanalmente, alcune partite di Premier League. E se a tutto ciò aggiungiamo anche la trasmissione, negli Stati Uniti, del seguitissimo campionato di football americano (NFL), allora viene facile comprendere come Jeff Bezos e compagnia siano avversari da temere e non poco.

La più grande internet company del mondo lo sta colonizzando in ogni settore del mercato e il calcio è solo l’ultimo arrivato nella lista dei desideri di una realtà che sembra davvero non avere eguali.

