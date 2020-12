Ufficiale: Amazon acquista diritti TV Champions League 2021-2022

Amazon riesce ad accaparrarsi i diritti per trasmettere la migliore partita di Champions League del mercoledì sera per il triennio 2021-24. La massima competizione europea sarà quindi visibile anche su questa piattaforma oltre all’esclusiva che ha l’emittente televisiva Sky. Amazon trasmetterà anche la partita di una squadra italiana.

Si era già discusso, in passato, di un possibile approdo della UEFA Champions League su Amazon. Adesso è ufficiale: la competizione sbarcherà per i prossimi tre anni anche sulla famosissima piattaforma Amazon Prime Video. Uno dei servizi video on-demand più usufruiti di sempre è riuscito ad acquistare i diritti contro la folta concorrenza che c’era.

L’azienda americana è molto entusiasta di offrire questo servizio come si evince dalle loro parole:

«Amazon è entusiasta dell’inizio della prossima stagione di UEFA Champions League, uno dei tornei a squadre più prestigiosi del mondo. Siamo contenti di offrire ai nostri migliori clienti le migliori partite del mercoledì sera dal 2021 in avanti».

Amazon Champions League , sarà trasmessa la migliore partita del venerdì

La competizione resta sempre un’esclusiva di Sky, in Italia, ma il colosso americano ci metterà anche il suo zampino. L’azienda di Jeff Bezos , infatti, ha acquistato i diritti per trasmettere in esclusiva in Italia le migliori 16 partite del mercoledì sera della Champions League. Ovviamente si parte dai gironi per poi giungere alle semifinali.

In ogni caso, Amazon dovrà trasmettere anche una partita di una delle squadre italiane che parteciperanno alla prossima edizione. Ma le sorprese non finiscono qui. Amazon ha acquistato i diritti anche per le prossime edizioni della Supercoppa Europea, ossia la gara secca tra la vincitrice dell’Europa League e quella della Champions.

La mossa di Amazon ha fatto preannunciare come il futuro del calcio. Potrebbero muoversi anche altre piattaforme come Netflix che già aveva pensato all’idea delle partite. Tutto questo fa preannunciare come il futuro del calcio, la terza ricchezza della nostra nazione, potrebbe essere sempre di più on-demand.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS