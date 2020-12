Liverpool-Tottenham Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 16-12-2020

Liverpool Tottenham formazioni e dove seguirla in diretta tv e streaming la partita. La sfida di Premier League vale per la tredicesima giornata di campionato. Il match si giocherà mercoledì 16 dicembre alle ore 21 ad Anfield e sarà trasmesso su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Football (numero 203).

Una sfida che si preannuncia decisiva per il titolo quella tra Liverpool e Tottenham di mercoledì prossimo. Scontro al vertice tra le due squadre che si trovano a pari punti ossia 25. Nessuno delle due ha approfittato del mezzo passo falso dell’altra. Il Tottenham, infatti, è inciampato fuori casa contro il Crystal Palace per 1-1. Gli Spurs erano andati in vantaggio con Kane ma i padroni di casa hanno pareggiato con Schlupp.

I Reds, a sorpresa, pareggiano in trasferta contro Fulham, quartultimo in classifica. Alla rete di Reid risponde Salah che segna dagli undici metri e mantiene vive le speranze della sua squadra di agguantare la vetta della classifica. Pari, inoltre, l’andamento delle due squadre che hanno 7 vittorie, 4 pareggi ed una sola sconfitta. Il Tottenham, però, ha più gol, 24, contro i 27 del Liverpool.

Liverpool Tottenham formazioni , le ultime

Il Liverpool si presenta con il suo consueto 4-3-3 e con non molti cambiamenti dalla sfida col Fulham. In porta ci sarà Alison che ha fatto bene nella sfida di Londra. In difesa ci dovrebbero essere Matip e Fabinho mentre sulle fasce Alexander-Arnold e Robertson. Nel centrocampo a tre spazio per Henderson, Wijnaldum e Jones. Jurgen Klopp dovrà fare a meno di una pedina importante come Diogo Jota ma potrà fare affidamento su un attacco stratosferico formato da Salah, Firmino e Mane.

José Mourinho schiera il 4-2-3-1 con Lloris in porta. La difesa a quattro è formata dai centrali Alderweireld e Dier mentre sulle fasce Aurier e Reguilon. In avanti spazio per Sissoko e Hojbjerg. L’attacco è composto dalla punta di diamante Kane che sarà supportato dal trio Bergwijn, Ndombele e Son. Proprio il sudcoreano è subentrato a Bale nella sfida di Europa League contro l’Anversa.

Liverpool Tottenham , le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Henderson, Jones, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.



TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg, Bergwijn, Ndombele, Son; Kane.

Dove seguire il match

Il match vale per la tredicesima giornata del campionato di Premier League. La partita si svolgerà mercoledì 16 dicembre alle ore 21 ad Anfield e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Football (numero 203).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche tra le due squadre

Ci sono stati molti precedenti nella storia tra le due squadre. Sono 173 e sono nettamente a favore del Liverpool che ha totalizzato ben 82 vittorie contro le 48 del Tottenham. 43 invece i pareggi complessivi. I gol messi a segno sono 271 per i Reds e 196 per il Tottenham.

Il precedente più ricordato è sicuramente la finale di Champions League del 1 giugno 2019. Ad alzare il trofeo furono proprio gli uomini di Klopp che si imposero al Wanda Metropolitano per 2-0. I marcatori furono Salah e Origi.

In campionato, invece, l’ultima sfida ad Anfield risale al 27 ottobre 2019. I padroni di casa rimontarono dal gol di Kane al primo minuto. Il risultato finale fu 2-1 grazie alle reti di Henderson e Salah.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS