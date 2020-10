Calciomercato, è fatta: Depay al Barcellona

Il Barcellona piazza l’ultimo colpo di mercato a poche ore dal gong finale. La squadra catalana è in piena rivoluzione, con diversi senatori che hanno lasciato il gruppo.

Lo aveva già ribadito Lionel Messi, che questo team andava rinforzato. Specialmente dopo la batosta nella Champions League appena passata, un 2-8 subito dal Bayern Monaco piuttosto umiliante.

I blaugrana erano da tempo sulle tracce dell’attaccante olandese, ventiseienne, ex Manchester United, Memphis Depay. Un mese di trattative piuttosto estenuanti, con la difficoltà di trovare la formula giusta per mettere in pratica l’offerta.

Ora, invece, come emerso dalle parole del direttore sportivo dei transalpini, Juninho, l’accordo è stato trovato. Il calciatore dovrebbe essere a Barcellona nella giornata di oggi per concludere tutto l’iter burocratico.

La richiesta è pervenuta soprattutto dal nuovo tecnico del Barça, ovvero l’olandese Ronald Koeman. La squadra catalana per arrivare al calciatore ha comunque dovuto accumulare un tesoretto per arrivare alla cifra da spendere. In totale sono stati spesi 25 milioni per concludere l’affare, con contratto fino al 2025.

Per la squadra catalana è un vero e proprio colpo di mercato. Il giocatore può garantire la funzione essenziale di jolly per tutto il fronte offensivo. Infatti oltre al ruolo di ala sinistra, può agevolmente cimentarsi su quella opposta. In oltre può anche essere utilizzato nel ruolo di prima e seconda punta.

Le sue caratteristiche fisiche, inoltre, gli consentono di saltare con evidente facilità il proprio avversario diretto. I cambi di direzione, le finte con il corpo sono il suo pezzo forte e gli consentono di procurarsi un vantaggio numerico nell’area avversaria.

Il Barcellona deve ricostruire la sua squadra, avere un nuovo gruppo, pieno di giocatori funzionali all’idea del nuovo tecnico Koeman.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS