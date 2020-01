Coppa Italia, probabili formazioni Napoli-Perugia, Lazio-Cremonese e Inter-Cagliari e Diretta TV 14-1-2020

Archiviata la 19° giornata di campionato, ritorna domani la Coppa Italia con altre tre partite, dopo Torino-Genoa della scorsa settimana, valevoli per gli ottavi di finale. In campo domani, rispettivamente alle 15:00, alle 18:00 e alle 20:45, Napoli-Perugia, Lazio-Cremonese e Inter-Cagliari.

Le ultime sulle formazioni di Napoli-Perugia, Lazio-Cremonese e Inter-Cagliari

NAPOLI-PERUGIA

Napoli-Perugia apre il quadro delle partite di Coppa Italia in programma domani. Si gioca al San Paolo con fischio d’inizio fissato alle 15:00. Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe schierare i suoi con il classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ospina in porta con, davanti a lui, Hysaj, Di Lorenzo, Luperto e Mario Rui. A centrocampo spazio al neo acquisto Demme che dovrebbe fare reparto con Elmas e Zielinski. In attacco il trio formato da Lozano, Llorente e Insigne.

Il Perugia di Serse Cosmi dovrebbe invece presentarsi con il 3-5-2. Fulignati quindi in porta. Davanti a lui, Rosi, Gyomber e Sgarbi. Centrocampo a cinque con Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Dragomir e Nzita. Davanti la coppia formata da Iemmello e Melchiorri.

LAZIO-CREMONESE

Lazio-Cremonese in programma alle 18:00 mette invece difronte la terza forza della Serie A contro la quartultima della Serie B. Entrambe le squadre dovrebbero presentarsi in campo con il 3-5-2. I biancocelesti quindi con Strakosha in porta. Davanti a lui Luiz Felipe, Acerbi e Bastos. Centrocampo a cinque con Patric, Parolo, Cataldi, Berisha e Jony. Coppia d’attacco formata da Immobile e Caicedo.

Massimo Rastelli, tecnico dei grigiorossi, dovrebbe invece affidarsi ad Agazzi tra i pali. A fargli da scudo, Ravanelli, Bianchetti e Terranova. A centrocampo spazio a Zortea, Arini, Castagnetti, Deli e Migliore. In attacco il duo formato da Ciofani e Ceravolo.

INTER-CAGLIARI

In vista della sfida di domani sera contro i sardi, Antonio Conte dovrebbe lasciare a riposo alcuni dei suoi big. Gli 11 scelti dal tecnico salentino dovrebbero quindi essere i seguenti: Handanovic in porta. A fargli da schermo, Bastoni, Skriniar e Ranocchia. I cinque di centrocampo dovrebbero essere Lazaro, Borja Valero, Brozovic, Barella e Biraghi. Davanti Lautaro Martinez in coppia con Sebastiano Esposito.

Il Cagliari di Rolando Maran dovrebbe invece presentarsi con un articolato 4-3-1-2. Cragno quindi in porta con, davanti a lui, Faragò, Pisacane, Klavan e Lykogiannis. Centrocampo a tre con Oliva, Cigarini e Rog. Nainggolan sulla trequarti sarà invece il supporto d’attacco di Joao Pedro e Simeone.

Coppa Italia: probabili formazioni Napoli-Perugia, Lazio-Cremonese e Inter-Cagliari

NAPOLI-PERUGIA

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysai, Luperto, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Llorente, Insigne.

Perugia (3-5-2): Fulignati; Rosi, Gyomber, Sgarbi; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Dragomir, Nzita; Iemmello, Melchiorri.

LAZIO-CREMONESE

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Immobile, Caicedo.

Cremonese (3-5-2): Agazzi; Ravanelli, Bianchetti, Terranova; Zortea, Arini, Castagnetti, Deli, Migliore; Ciofani, Ceravolo.

INTER-CAGLIARI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Lazaro, Barella, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lautaro, Esposito.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Oliva, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Come vedere Napoli-Perugia, Lazio-Cremonese e Inter-Cagliari in tv e streaming

Le gare Napoli-Perugia (15:00) e Lazio-Cremonese (18:00) saranno visibili in chiaro ed in esclusiva su Rai Due, mentre Inter-Cagliari sarà trasmessa su Rai Uno a partire dalle 20:45. Diretta streaming, valevole per tutte e tre le sfide, disponibile invece su RaiPlay.it.

Coppa Italia: i precedenti tra Napoli-Perugia, Lazio-Cremonese e Inter-Cagliari

L’ultimo precedente assoluto tra Napoli e Perugia risale alla stagione 2005-2006 (Serie C1), anno in cui i partenopei tornarono in Serie B. In Coppa Italia sono invece ben 7 i precedenti tra azzurri e grifoni che non si incontrano, nella coppa nazionale, dalla stagione 1997-1998. In quell’occasione, precisamente il 24 settembre 1997, il Napoli vinse 2-1 ribaltando il 3-2 subito in Umbria nella gara di andata e si qualificò agli ottavi di finale dove poi venne eliminato dalla Lazio, futura vincitrice della competizione. Un dato poi sicuramente curioso nelle sfide tra Napoli e Perugia è che nessuna delle due, in Coppa Italia, ha mai vinto sul campo dell’altra.

Lazio e Cremonese, in programma domani pomeriggio alle 18:00, non si affrontano invece dalla stagione 1995-1996, ultima dei lombardi in Serie A. In quell’annata una vittoria a testa: 2-1 per i biancocelesti all’Olimpico e 2-1 per i grigiorossi al Giovanni Zini. Quello che andrà in scena domani sarà quindi il 29° incontro tra laziali e cremonesi con un bilancio che, attualmente, vede la Lazio in vantaggio sulla Cremonese per 13 vittorie a 8. 7 invece i pareggi.

Per quanto riguarda Inter-Cagliari, infine, sono ben 5 i precedenti di Coppa Italia tra le due compagini allo Stadio Meazza. Il bilancio recita 4 vittorie nerazzurre e una sola rossoblu. 7 gol siglati dal Cagliari e 15 dall’Inter. Ultimo precedente, quello degli ottavi di finale della stagione 2015-2016, match che vide i lombardi trionfare per 3-0 sui sardi grazie alle reti di Palacio, Brozovic e Perisic.

