Coppa Italia, Napoli-Empoli Diretta Tv-Streaming e probabili formazioni 13-01-2021

Tutto quello che c’è da sapere su Napoli-Empoli, sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì alle 17:45.

Archiviata la sofferta vittoria di Udine, il Napoli di Gennaro Gattuso è pronto a tornare in campo mercoledì pomeriggio ospitando, al Diego Armando Maradona, per gli ottavi di finale di Coppa Italia, l’Empoli di Alessio Dionisi, primo in Serie B. I partenopei fanno il loro esordio nella competizione da campioni in carica.

Coppa Italia, ottavi di finale: Napoli-Empoli, 13-01-2021.

Le ultime sulle formazioni di Napoli ed Empoli

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta. Davanti a lui, Hysaj, Rrahmani, Maksimovic e Ghoulam. A centrocampo spazio a Demme e Lobotka con Politano, Elmas e Lozano sulla trequarti a supporto dell’unica punta, Llorente.

Dionisi dovrebbe invece optare per il 4-3-1-2. Brignoli quindi in porta con, a fargli da scudo, Fiamozzi, Romagnoli, Casale e Parisi. Centrocampo a tre con Ricci, Stulac e Haas. Sulla trequarti, Bajrami sarà il supporto alla coppia d’attacco formata da Matos e Olivieri.

Probabili formazioni Napoli-Empoli

Napoli (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Rrahmani, Maksimovic, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Llorente.

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Casale, Parisi; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami; Matos, Olivieri.

Come vedere Napoli-Empoli in diretta tv e streaming

Napoli-Empoli sarà visibile in chiaro ed in esclusiva, a partire dalle 17:45, su Rai Due. Via streaming invece, il match tra campani e toscani sarà visibile mediante l’apposito servizio offerto da Rai Play.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Empoli

La radiocronaca di Napoli-Empoli sarà disponibile, a partire dalle 17:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli ed Empoli sono complessivamente 24 (16 in Serie A, 8 in Serie B) con un bilancio che sorride leggermente ai partenopei che guidano la contesa con 10 vittorie a fronte delle 8 dei toscani. 6 i pareggi. 40 i gol segnati dai napoletani, 34 quelli messi a referto dagli empolesi. Quella di mercoledì sarà la prima volta in cui le due squadra si affrontano in Coppa Italia.

L’ultimo precedente, in generale, risale ad Empoli-Napoli 2-1 del 3 aprile 2019 (Serie A 2018-2019). L’ultimo match all’ombra del Vesuvio è invece Napoli-Empoli 5-1 del 2 novembre 2018 (Serie A 2018-2019). Il segno X, in generale, manca da Empoli-Napoli 2-2 del 13 settembre 2015 (Serie A 2015-2016), mentre l’ultimo pareggio in terra campana è datato addirittura 7 dicembre 2014 (2-2 – Serie A 2014-2015). Infine, i toscani non vincono in trasferta dall’1-3 del 17 febbraio 2008 (Serie A 2007-2008).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS