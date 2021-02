Coppa Italia, Napoli-Atalanta Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 03-02-2021

Tutto quello che c’è sapere su Napoli-Atalanta, gara valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, in programma mercoledì alle 20:45.

La vittoria di ieri contro il Parma di Roberto D’Aversa, che ha fatto seguito al successo di giovedì scorso nei quarti di finale di Coppa Italia contro lo Spezia, ha fatto vedere un Napoli grintoso e determinato capace di rialzarsi subito dopo la debacle di Verona. I partenopei, grazie all’affermazione sui ducali, hanno accorciato sulla zona Champions, portandosi a -1 dal quarto posto della Juventus con la quale c’è ancora da giocare il match non andato in scena lo scorso ottobre.

Una zona Champions dalla quale dista invece tre lunghezze l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, dopo aver battuto 3-2 la Lazio in Coppa Italia mercoledì scorso, ha perso poche ore fa proprio contro i biancocelesti i quali, grazie a Marusic, Correa e Muriqi, hanno scavalcato i nerazzurri al 6° posto in classifica portandosi a -2, in coabitazione col Napoli, dalla quarta posizione.

Napoli-Atalanta, semifinale d’andata Coppa Italia 03-02-2021.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Atalanta

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ospina in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Demme e Bakayoko con Zielinski, Lozano e Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Petagna.

Gasperini dovrebbe invece optare per il suo classico 3-4-1-2. Gollini quindi in porta con, a fargli da scudo, Toloi, Caldara e Djimsiti. Centrocampo a quattro con Maehle, De Roon, Freuler e Gosens. Pessina sulla trequarti sarà invece il sostegno alla coppia d’attacco costituita da Ilicic e Zapata.

Probabili formazioni Napoli-Atalanta

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.

Come vedere Napoli-Atalanta in Diretta Tv e Streaming

Napoli-Atalanta sarà visibile in diretta ed in esclusiva, a partire dalle 20:45, su Rai Uno. Via streaming invece, il match tra partenopei e bergamaschi sarà visibile mediante l’apposito servizio offerto da Rai Play.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Atalanta

La radiocronaca di Napoli-Atalanta sarà disponibile, a partire dalle 20:45, su Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

Considerando solo le gare di Coppa Italia, i precedenti tra Napoli e Atalanta sono complessivamente 8 con un bilancio che dice 4 vittorie azzurre, 2 nerazzurre e 2 pareggi. 10 i gol segnati dai partenopei, 6 quelli messi a referto dai bergamaschi.

L’ultimo precedente in assoluto, che poi è anche l’ultimo disputato in terra campana, è Napoli-Atalanta 1-2 del 2 gennaio 2018 (quarti di finale). L’ultima vittoria azzurra risale invece al 3-1 del 15 gennaio 2014 (ottavi di finale). Il segno X manca infine dallo 0-0 della 4° giornata dell’edizione 1978-1979.

