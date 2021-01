Coppa Italia, Video Gol Highlights Atalanta-Lazio 3-2: Sintesi 27-1-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Atalanta-Lazio 3-2, Quarti di finale Coppa Italia: la sblocca Djimsiti, pareggia Muriqi, poi segnano Acerbi e Malinovskyi, ma è Miranchuk a regalare le semifinali a Gasperini dopo l’espulsione di Palomino, mentre Reina para un rigore a Zapata

L’Atalanta batte la Lazio al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nei quarti di finale di Coppa Italia.

I nerazzurri conquistano le semifinali, dove affronteranno la squadra vincente della sfida tra Napoli e Spezia, mentre i biancocelesti vengono eliminati prematuramente.

E’ una partita molto bella nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Entrambe le squadre giocano a viso aperto, con continui capovolgimenti di fronte e tanta aggressività in mediana.

Al 7′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Djimsiti, che ribadisce il pallone in rete dopo la parata di Reina sul tentativo di Palomino, ovviamente sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Solo dopo l’ennesima parata di Reina al tiro di Muriel, finalmente gli ospiti reagiscono e trovano il gol del pareggio al 17′ minuto con Muriqi, che sfrutta il cross di Acerbi.

La partita sembra spegnersi e regna l’equilibro, ma poi succede di tutto nei minuti finali, prima con il gol del vantaggio degli ospiti, che al 34′ minuto segnano con Acerbi, bravo a sfruttare l’errore di Pessina.

E, poi, arriva il pareggio dei padroni di casa al 37′ minuto, questa volta firmato da Malinovskyi, su assist di Muriel.

Le emozioni continua anche nel secondo tempo, visto che le due squadre vogliono vincere a tutti i costi e combattono su ogni palla.

Infatti, al 53′ minuto i padroni di casa sono protagonisti con l’espulsione di Palomino, che lascia in dieci i compagni.

Nonostante l’inferiorità numerica, però i padroni di casa completano la contro rimonta passando in vantaggio al 57′ minuto con Miranchuk, che completa l’ottima azione aggressiva di Romero.

Gli ospiti accusano il colpo, non riescono a far valere la superiorità numerica e rischiano di crollare al 67′ minuto, quando Reina para il calcio di rigore a Zapata, fischiato dall’arbitro per fallo Hoedt.

Nel finale gli ospiti provano in tutti i modi a raggirare la difesa dei padroni di casa, che però risultano compatti e perfetti dietro la linea della palla, ma Gollini fa il fenomeno su Parolo e Muriqi è poco cinico sotto porta.

Video Gol Highlights di Atalanta-Lazio 3-2

Il tabellino di Atalanta-Lazio 3-2

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle (43′ st Caldara), Freuler, Pessina, Gonsens; Malinkovskyi (14′ st Zapata), Miranchuk (14′ st De Roon); Muriel (18′ st Toloi).

Allenatore: Gasperini

Lazio (3-5-2): Reina; Patric (1′ st Parolo), Hoedt (26′ st Immobile), Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Escalante (17′ st Correa), Akpa Akpro, Fares (1′ st Lazzari); Pereira (36′ st Lulic), Muriqi.

Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 7′ Djimsiti (A), 17′ Muriqi (L), 34′ Acerbi (L), 37′ Malinovskyi (A), 12′ st Miranchuk (A)

Ammoniti: Romero (A), Malinovskyi (A), Patric (L), Fares (L), Escalante (L)

Espulsi: Palomino (A)

