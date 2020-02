Coppa Italia, Inter-Napoli in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 12-2-2020

Archiviata la 23° giornata di campionato, torna domani in campo la Coppa Italia con la gara di andata della prima semifinale che vedrà in campo Inter-Napoli. Giovedì sera toccherà invece a Milan-Juventus.

Torna domani la Coppa Italia con l’andata della prima semifinale che vedrà in campo la pazza Inter di Antonio Conte, reduce dalla scoppiettante vittoria per 4-2 contro il Milan nel Derby della Madonnina, e il triste Napoli di Gennaro Gattuso, sconfitto in casa dal Lecce appena due giorni fa.

La distanza in campionato, tra le due squadre, è abissale. Da un lato infatti ci sono i nerazzurri che proprio domenica sera hanno agguantato in cima alla classifica della Serie A, la Juventus di Maurizio Sarri, dall’altro ci sono invece i partenopei che non aspettano altro che la fine di questa amara stagione.

L’unica ancora di salvezza per gli uomini del presidente De Laurentis sarebbe infatti quella di vincere la Coppa Italia che rappresenta, ora come ora, l’unica via per un posto diretto in Europa League.

D’altro canto però, bisogna anche tener conto del fatto che i milanesi non snobberanno certo l’impegno di domani sera visto che, con un campionato apertissimo e una fase a eliminazione diretta di Europa League ancora tutta da disputare, le possibilità di portare a casa un secondo storico Triplete sono più che buone.

Le ultime sulle formazioni di Inter e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, l’Inter dovrebbe schierarsi con il suo classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Padelli in porta. Davanti a lui, Bastoni, De Vrij e Skriniar. Centrocampo a cinque con Moses, Barella, Brozovic, Eriksen e Young. In attacco la coppia formata da Lautaro Martinez e Lukaku.

Il Napoli dovrebbe invece presentarsi con il suo classico 4-3-3. Meret quindi in porta con, davanti a lui, Di Lorenzo, Koulinaly, Manolas e Mario Rui. A centrocampo spazio ad Allan, Demme ed Elmas. In attacco il trio formato da Politano, Milik e Insigne.

Coppa Italia, Inter-Napoli 12-02-2020

Probabili formazioni Inter-Napoli

Inter (3-5-2): Padelli; Bastoni, de Vrij, Skriniar; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Elmas; Politano, Milik, Insigne.

Come vedere Inter-Napoli in TV e streaming

Inter-Napoli sarà visibile in chiaro ed in esclusiva su Rai Uno a partire dalle 20:45, mentre la diretta streaming del match sarà visibile su Rai Play.

Dove ascoltare la radiocronaca di Inter-Napoli

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Napoli sulle frequenze di Rai Radio Uno a partire dalle 20:45.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Inter e Napoli, in generale, sono 163 con un bilancio che recita 50 vittorie dei partenopei, 39 pareggi e 74 successi nerazzurri. 245 gol segnati dai milanesi e 180 dai napoletani.

La sfida più recente tra le due squadre è quella dello scorso gennaio quando gli uomini di Conte passarono per 1-3 sul campo del San Paolo. Se invece considerassimo solo i precedenti in Coppa Italia, allora noteremmo che Inter e Napoli si sono incontrate appena 11 volte con una contesa che vede sempre avanti i nerazzurri con 6 vittorie a fronte delle 3 affermazioni azzurre. 2 i pareggi invece.

L’ultima volta in cui le due compagini si sono incontrate in Coppa Italia risale al 19 gennaio 2016. Si giocava al San Paolo ed i nerazzurri, in quell’occasione, prevalsero per 0-2. Per trovare invece l’ultimo precedente di coppa giocato a Milano bisogna tornare addirittura all’edizione del 1996-1997.

Erano le semifinali e a San Siro terminò 1-1 con le reti a firma di Zamorano e Cruz. La gara di ritorno in Campania fece registrare il medesimo risultato con il Napoli che alla fine trionfò ai rigori.

