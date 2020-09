Coppa Italia 2020-21, calendario ufficiale: inizia il 23 settembre, finale il 19 maggio

La Lega Calcio Serie A ha reso note le date della Coppa Italia 2020-21. Come tutti gli altri tornei, anche la Coppa nazionale subirà un ritardo rispetto alla data di inizio consueta in conformità con quelli che sono i nuovi calendari stilati a seguito del Covid-19. Si partirà il 23 settembre con i tradizionali turni preliminari, per finire il 19 maggio con la finale nella cornice dello stadio San Siro di Milano.

Il trofeo della Coppa Italia, foto presente nella pagina “Facebook” ufficiale del torneo

Coppa Italia 2020-21, il calendario ufficiale della competizione

Questo il calendario ufficiale della prossima Coppa Italia:

Primo turno preliminare: mercoledì 23 settembre 2020

Al primo turno eliminatorio accedono di diritto 8 squadre di Serie D scelte in base a criteri di merito, 28 squadre di Serie C diu cui nove ciascuno dal girone A e B e otto dal giron C. Inoltre entra in scena una delle retrocesse dalla Serie B. Le gare sono ad eliminazione diretta.

Secondo turno preliminare: martedì 30 settembre

Entrano in scena tutti i club della Serie B, tra i quali quelli promossi dalla Serie C e le tre retrocesse dalla Serie A. Il torneo procede sempre con turni ad eliminazione diretta.

Terzo turno preliminare: mercoledì 28 ottobre 2020

Entrano in scena le squadre di Serie A, dal nono al diciassettesimo classificato della stagione precedente. Ci saranno squadre del calibro della Fiorentina, Verona e Sampdoria che alzeranno sicuramente il livello tecnico del torneo.

Quarto turno preliminare: 25 novembre 2020

Si affrontano sedici squadre superstiti dei precedenti turni preliminari. È il turno che precede la fase calda del torneo quella che, a partire dagli ottavi, porta fino alla finale di Milano.

Ottavi di fnale: mercoledì 13 e 20 gennaio 2020

Entrano in scena le teste di serie dalla Serie A. Le prime otto classificate del campionato appena trascorso vengono sorteggiate, da teste di serie, con le squadre uscite vincitrici dai turni preliminari.

Quarti di finale: mercoledì 27 gennaio 2021

Si affrontano in gara “secca” le otto vincitrici degli ottavi di finale.

Semifinali: andata, mercoledì 3 febbraio, ritorno 10 febbraio

Le semifinali sono l’unico turno che prevede andata e ritorno: si affrontano le quattro vincenti dei quarti di finale, con sorteggio per decidere chi gioca l’andata in casa e chi in trasferta.

Finale: mercoledì 19 maggio 2021

L’ultimo atto della Coppa Italia verrà ospitata dallo Stadio San Siro di Milano in quanto l’Olimpico verrà consegnato alla Uefa in vista di Euro 2021. Si gioca mercoledì 19 maggio 2021.

